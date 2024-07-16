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Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 народний обранець
фото з відкритих джерел

Українці востаннє переводитимуть стрілки годинника на зимовий час в неділю, 27 жовтня

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець.

«Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде», – пояснив Железняк.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує народним обранцям ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Як повідомлялося, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо скасування переведення годинника на зимовий та літній час.

До слова, щороку в Україні переводять годинники: восени – на годину назад, навесні – на годину вперед.

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Теги: Ярослав Железняк Верховна Рада депутат час

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