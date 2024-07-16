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Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу
На думку політика, закон про скасування літнього часу мав би бути ветованим, хоча б через невідповідність конституційним нормам про європейську інтеграцію.
фото з відкритих джерел

Українці востаннє переводитимуть стрілки годинника на зимовий час в неділю, 27 жовтня

Ухвалений сьогодні Верховною Радою закон про скасування літнього часу – це відверто антиєвропейський крок.  Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український політик, історик та громадськмй діяч Володимир В'ятрович.

Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

На думку В'ятровича, закон про скасування літнього часу – це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії й Африки.

Політик опублікував мапу, на якій синім кольором показано країни, в яких годинники переводять на літній час, і рішення Ради, за словами В'ятровича, відриває Україну від цього європейського і євроатлантичного простору, розсинхронізовує наш час з часом усіх держав-членів ЄС.

На мапі синім показано країни, в яких годинники переводять на літній чаc
На мапі синім показано країни, в яких годинники переводять на літній чаc
фото: Володимир В'ятрович, Facebook

Політик зауважив, що такі дії з боку України як кандидата в члени ЄС виглядають відверто недружньо. По суті, Верховна Рада зробила сьогодні те, що раніше зробили путінська Росія і лукашенківська Білорусь, додав політик. 

На думку В'ятровича цей закон мав би бути ветованим, хоча б через невідповідність конституційним нормам про європейську інтеграцію.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому закон №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець.

До слова, щороку в Україні переводять годинники: восени – на годину назад, навесні – на годину вперед.

Читайте також: Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
 
Теги: Верховна Рада закон

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