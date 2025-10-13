Будівельник пограбував нардепа-мільйонера посеред супермаркета Novus

Обвинувачений визнав вину і повернув усі речі потерпілому політику Василю Німченку

У Києві суд призначив покарання будівельнику ПП «Дарбуд» за крадіжку речей народного депутата Василя Німченка (обраного від забороненої ОПЗЖ) – п’ять років позбавлення волі, які замінено на рік і три місяці іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 18 серпня цього року обвинувачений, перебуваючи на пакувальному майданчику столичного магазину Novus, побачив візок, у якому лежала сумка коричневого кольору. Упевнившись, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік викрав цю сумку, що була власністю нардепа Василя Німченка.

Як з’ясувалося, у середині сумки були: посвідчення нардепа Німченка, його паспорт, дозвіл на пістолет; ще один паспорт (на ім’я іншої особи) та два ідентифікаційні номери (один із них Німченка); чотири звʼязки ключів; мобільний телефон Nokia; 29 тис. грн готівкою; чотири банківські картки; картка Novus; дві картки з надписом «Долаймо діабет разом» і ручка для інсуліну; гаманець чорного кольору; візитки; ключі від автомобіля; особисті записи на папері.

Через чотири години після вчинення злочину правоохоронці затримали крадія. У суді обвинувачений вину визнав і щиро розкаявся. Підтвердив, що пограбовані речі добровільно повернув після того, як йому зателефонували працівники поліції. Також обвинувачений пообіцяв суду більше не вчиняти кримінальних правопорушень. Крім того, прокурор вважав, що обвинувачений зможе довести своє виправлення без реального терміну відбуття покарання.

Феміда погодилася з позицією учасників процесу, наголосивши, що реальний термін ув’язнення для крадія сумки нардепа, «свідчив би про жорстоке поводження, що суперечило б Європейській конвенції з прав людини». Признавши умовний термін покарання, суд поклав низку обов’язків на обвинуваченого. Зокрема, він повинен періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також йому заборонено покидати Україну без погодження з органом пробації.

Як повідомляв «Главком», Василь Німченко є одним із тих українців, котрі отримують велику пенсію. Як суддя Конституційного суду у відставці, теперішній нардеп щомісячно декларує 192,1 тис. грн пенсії.

За 2024 рік Василь Німченко задекларував 1,67 млн грн на банківських рахунках. Ще $240 тис. 50 тис. євро і 200 тис. грн обранець зберігав готівкою.