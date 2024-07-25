Хто у Раді отримує пенсію у 200 тис. грн? Названо депутата-рекордсмена

У 2024 році Василь Німченко щомісячно декларує по 192,1 тис. грн пенсії

Соратник Медведчука декларує пенсію колишнього судді Конституційного суду

Нардеп-виходець із ОПЗЖ Василь Німченко отримує космічну пенсію як суддя Конституційного суду у відставці. Про це йдеться у публікації «Главкома».

13 червня до Конституційного суду зайшло подання 56 народних депутатів. Обранці без зайвого галасу просять про одне делікатне для них питання – визнати неконституційними окремі норми законів щодо пенсійного забезпечення депутатів. Якщо суд піде назустріч – то нардепи попередніх скликань відчують «покращення життя все сьогодні» – і під час війни отримають підвищення пенсій.

Серед підписантів «пенсійного» конституційного подання є рекордсмен у Раді IX скликання за розміром пенсії Василь Німченко. Він торік задекларував 2,2 млн грн пенсії. У 2024 році політик щомісячно декларує по 192,1 тис. грн пенсії.

Розмір пенсії нардепа за липень скріншот із реєстру декларацій

Чинний представник «Батьківщини» (лідер Юлія Тимошенко), у минулому народний депутат VIII скликання, а ще раніше відомий як олігарх із Донбасу Сергій Тарута задекларував 240,9 тис. грн пенсії за 2023 рік. Орієнтовно у місяць він отримував 20 тис. грн.

Його колега по фракції, політичний аксакал Іван Кириленко торік отримав 212,4 тис. грн пенсії (або 17,7 тис. грн щомісяця).

Ще один представник ВО «Батьківщина» Михайло Волинець мав 200,1 тис. грн пенсії на рік (16,6 тис. грн у місяць).

Інший парламентар зі стажем, а нині обранець від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» (співголовами були Юрій Бойко і Вадим Рабінович) Юрій Іоффе минулого року задекларував 251,1 тис. грн пенсії (20,9 тис. грн у місяць).

Колишній «регіонал», який до вторгнення перебував у лавах ОПЗЖ, Михайло Папієв оприлюднив 226,6 тис. грн пенсії за 2023 рік (18,8 тис. грн у місяць).