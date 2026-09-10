Математики розкритикували OpenAI після заяви про розв'язання задачі тисячоліття

Науковців занепокоїло, що компанія спрямувала тисячі ШІ-агентів на проблему після чуток про роботу незалежних дослідників

Математична спільнота занепокоїлася діями OpenAI після того, як компанія оголосила про створення доказу для задачі Нав'є – Стокса. Йдеться про обставини, за яких компанія почала власне дослідження після появи чуток про роботу двох науковців над пов'язаними математичними проблемами. Про це пише The Verge, передає «Главком».

Йдеться про професора Нью-Йоркського університету Трістана Бакмастера та співробітника Anthropic Левента Альпьоге. Вони близько року незалежно від своїх роботодавців працювали над кількома задачами у сфері гідродинаміки.

OpenAI визнала, що розпочала роботу над проблемою 1 вересня. У компанії пояснили, що перед цим поширювалися чутки про можливе розв'язання двох задач тисячоліття. Згодом з'ясувалося, що вони стосувалися досліджень Бакмастера та Альпьоге. Водночас готового доказу задачі Нав'є – Стокса на той момент не існувало.

Після того, як Бакмастер дізнався про поширення інформації щодо їхньої неопублікованої роботи, він звернувся до OpenAI. Дослідник хотів з'ясувати, коли саме компанія почала працювати над задачею та чи могла її модель отримати доступ до матеріалів, пов'язаних із їхніми сеансами Codex.

За словами Бакмастера, OpenAI запропонувала йому два варіанти спільного оголошення результатів. Один із них передбачав, що математик сам представить доказ, створений внутрішньою моделлю компанії, однак без Альпьоге серед авторів.

Бакмастер відмовився від пропозиції та заявив про намір оприлюднити деталі переговорів. За його словами, під час розмови представник OpenAI запитав, навіщо йому «руйнувати свою кар'єру», а згодом заявив, що може припинити поводитися з ним приязно.

Дослідник OpenAI Себастьян Бубек заперечив, що вимагав виключити Альпьоге зі співавторів. Інші твердження Бакмастера компанія публічно не прокоментувала, запропонувавши звертатися до її заяви щодо розв'язання задачі.

Водночас OpenAI наполягає, що її співробітники та ШІ-агенти не бачили досліджень математиків до їхнього оприлюднення й не зверталися до конкретних даних користувачів. Компанія, однак, не змогла повністю виключити можливість того, що знеособлені дані використання її продуктів могли вплинути на навчання моделей.

Бакмастер зі свого боку наголосив, що не знає, чи використовувала OpenAI матеріали їхнього дослідження, і не звинувачує компанію у викраденні результатів.

Представників математичної спільноти непокоїть навіть сама послідовність подій. Науковці часто діляться з колегами незавершеними ідеями, розраховуючи на те, що такі обговорення не перетворяться на змагання за першість.

Тепер інформація про перспективний напрям може дозволити великій технологічній компанії швидко спрямувати на нього тисячі ШІ-агентів і значні обчислювальні ресурси.

Професор Університету Південної Кароліни Метью Баллард зазначив, що математика значною мірою ґрунтується на неформальній довірі між дослідниками. Директор Інституту комп'ютеризованого математичного мислення Джеремі Авігад назвав можливість використання ідей із запитів до ШІ «моторошною».

На думку науковців, така практика може змусити дослідників обережніше ділитися незавершеними напрацюваннями. Це, своєю чергою, здатне зробити академічну співпрацю більш закритою.

Раніше OpenAI заявила про розв'язання задачі Нав'є – Стокса, яка є однією із семи задач тисячоліття. За даними компанії, ще не випущена модель побудувала відповідний доказ приблизно за 88 годин.

Водночас результат поки не отримав загального визнання математичної спільноти. Для остаточного підтвердження такого результату необхідна перевірка доказу фахівцями.

OpenAI також заявила, що не претендує на передбачену за розв'язання задачі тисячоліття премію у $1 млн. Компанія пояснила публікацію результату прагненням продемонструвати можливості майбутніх моделей штучного інтелекту.

Однак математики побоюються, що гонитва за подібними результатами може змінити правила наукової роботи. Якщо велика технологічна компанія здатна швидко залучити тисячі агентів і значні обчислювальні ресурси після появи навіть незавершеної ідеї, дослідники можуть почати менше ділитися своїми напрацюваннями.