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Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків
Наслідки російської атаки на Одесу
фото: Сергій Лисак/Telegram

Унаслідок атаки постраждало шість людей, серед них – дві дитини

З'явилися фото наслідків нічної ворожої атаки на Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Зазнали руйнувань господарчі споруди», – зауважив голова МВА.

Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram
Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків фото 2
фото: Сергій Лисак/Telegram

Також зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Лисак уточнив, що внаслідок атаки постраждало шість людей, серед них – дві дитини.

Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків фото 3
фото: Олег Кіпер/Telegram
Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків фото 4
фото: Олег Кіпер/Telegram

На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та закриття віконних отворів. Продовжують роботу оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали люди.

Також уночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.

До того ж у ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: Одеса війна

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