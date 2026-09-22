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Після ампутації та російського полону повернувся у військо: ДШВ запускають проєкт для поранених бійців

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Після ампутації та російського полону повернувся у військо: ДШВ запускають проєкт для поранених бійців
Олексій Капелюшний після ампутації, полону та протезування повернувся на службу в ДШВ
фото: скриншот з відео

Новий проєкт ДШВ допомагає військовим після важких поранень продовжити службу не на передовій

Військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Олексій Капелюшний після важкого поранення, ампутації та російського полону повернувся на службу у Десантно-штурмові війська.

Його історія стала однією з центральних у новому проєкті ДШВ «Проте_з ДШВ. Будь серед своїх», який стартував 21 вересня. Проєкт створений для військових після важких поранень і протезування, які хочуть продовжити службу у Силах оборони.

У межах проєкту військовослужбовцям пропонують напрямки служби, що не передбачають роботи безпосередньо на передовій: безпілотні системи, HR, логістика та забезпечення, підготовка і навчання. Подати заявку можна через сторінку проєкту, обравши напрям служби, після чого з кандидатом зв’язується рекрутер ДШВ.

У Десантно-штурмових військах наголошують, що протезування саме по собі не означає завершення служби: військові після ампутацій уже виконують завдання, зокрема працюють із безпілотними системами та наземними роботизованими комплексами.

Одним із таких військових є Олексій Капелюшний. Про те, як він втратив ногу в бою, продовжив утримувати позицію, пережив російський полон і повернувся до служби, він розповів журналістці Юлії Кірієнко в інтерв’ю.

Під час одного з боїв Капелюшний опинився в оточенні. Після важкого поранення ноги він був змушений сам завершити її ампутацію:

«Я зрозумів, що нога мені дуже заважає. Я нічого кращого не придумав, ніж її відрізати. Так я ще тримав оборону десь 2,5 години», – розповів Капелюшний. 

Після поранення Капелюшного доправили до лікарні в окупованій Горлівці, де йому ампутували ногу вище коліна. Там одна із санітарок таємно підгодовувала українського військового.

«Тут не всі хочуть у Росію, тут чекають Україну», – сказала вона Капелюшному. Цю зустріч він згадує й сьогодні. «Навіть заради цієї однієї людини варто звільнити Горлівку», – сказав військовий.

Після цього десантник потрапив у російський полон та пройшов через Оленівку. Він розповідає про побиття і катування українських військовополонених та про вкрай тяжкі умови утримання.

З полону Капелюшний повернувся на милицях, які, за його словами, виміняв на шматок хліба. При цьому він зміг винести інформацію про українських військових, яких утримувала Росія.

Після обміну, лікування та протезування Капелюшний не залишив військо – він повернувся на службу в ДШВ.

У Десантно-штурмових військах кажуть, що історії Капелюшного та інших військових мають показати ширшу проблему: після важких поранень армія ризикує втрачати людей із унікальним бойовим досвідом, хоча їхні знання та навички можуть бути затребувані на інших посадах.

У межах «Проте_з ДШВ. Будь серед своїх» ДШВ також розповідатимуть історії військовослужбовців 7-го корпусу швидкого реагування та 8-го корпусу ДШВ, які після ампутацій та інших важких поранень продовжують службу.

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Теги: армія військові навчання реабілітація поранення

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