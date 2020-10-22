У п’яти областях України штучно збільшували кількість виборців – поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У п’яти областях України штучно збільшували кількість виборців

На одну адресу зловмисники реєстрували від 50 до 300 людей

На Одещині, Житомирщині, Тернопільщині, Кіровоградщині та Миколаївщині придумали схеми, якими штучно збільшували кількість виборців на окремих виборчих дільницях.

Про це повідомляє Національна поліція.

У кожній з областей підозрювані змінювали адресу декільком людям, а потім вносили зміни до Державного реєстру виборців. З’ясувалося, що на одну адресу зловмисники реєстрували від 50 до 300 людей.

Загалом у кожній з областей існувала своя схема:

на Одещині підозрювані подавали заяви про зміну адреси, використовуючи крадені цифрові підписи громадян;

на Тернопільщині декан одного з вишів змушував студентів за гроші змінювати виборчу адресу;

на Житомирщині зловмисники зібрали персональні дані громадян та змінювали їхні виборчі адреси;

на Кіровоградщині місцевий мешканець змінив адресу проживання 200 жителів області. Він подав заяви до реєстру без особистої участі жителів та вказав неправдиві дані про їхнє проживання.

За усіма фактами поліція відкрила кримінальне провадження за статтями «фальсифікація виборчих документів» та «надання виборцям неправомірної вигоди, яка супроводжується передвиборчою агітацією».

Зараз триває досудове розслідування.