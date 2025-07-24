Нардеп розкрив положення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, протягом шістьох місяців після вступу в силу нового законопроєкту будуть зобовʼязані пройти поліграф

Новий документ скасовує скандальні норми, що були запроваджені законопроєктом №12414

Новий законопроєкт, який президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду, не міститиме норм про обмеження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас співробітники НАБУ проходитимуть перевірку, аби вберегтися від російського впливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Зазначається, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України за методологією, узгодженою із Службою безпеки, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників структур, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора. Так, Служба безпеки проведе перевірку протягом шести місяців з дня набрання чинності нового закону.

Крім того, Офіс генпрокурора та Мін’юст повинні посилити роботу щодо розшуку та видачі іноземними державами (екстрадиції) осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.

Водночас Генпрокуратура, Мін’юст, АРМА, НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ та Державна служба фінансового моніторингу України мають посилити роботу щодо виявлення, розшуку та повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.

Варто зазначити, що на час дії воєнного стану, працівникам НАБУ буде заборонено виїжджати за кордон, окрім випадків службових відряджень.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).