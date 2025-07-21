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СБУ провела перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ провела перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП
фото: СБУ

«Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП»

СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

«Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

«Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП. Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злиття» інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП», – наголошує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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Теги: СБУ НАБУ САП

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