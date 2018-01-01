Нардеп розповів, коли у Раді з'явиться законопроект про нацбезпеку

Народний депутат запевнив, що ніхто «не нав’язує» Україні ухвалення законопроекту

Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже наступного тижня. Такий прогноз у неділю в ефірі програми «Завтра» озвучив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. «Я абсолютно впевнений, що наступного тижня він буде підписаний і направлений



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Народний депутат Андрій Тетерук

Народний депутат запевнив, що ніхто «не нав’язує» Україні ухвалення законопроекту

Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже наступного тижня.

Такий прогноз у неділю в ефірі програми «Завтра» озвучив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук.

«Я абсолютно впевнений, що наступного тижня він буде підписаний і направлений до парламенту, і всі народні депутати, які вболівають за стан національної безпеки і оборони, зможуть його ретельно вивчити, і це дозволить в найближчий тиждень, який ми будемо працювати в парламенті, внести його в порядок денний і проголосувати в першому читанні», – сказав Тетерук.

Народний депутат також запевнив, що ніхто «не нав’язує» Україні ухвалення цього законопроекту.

«Правда в тому, що законопроект розробляється нашими спеціалістами в тісній кооперації з західними партнерами. Цілком природньо, що такі масштабні законопроекти на рівні розробки ми погоджуємо з нашими основними союзниками: США, ЄС», - додав він.

Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку від 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Проект нового закону Про національну безпеку та оборону схвалили в середині січня 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про національну безпеку.

Джерело: Радіо Свобода