Колишній нардеп, що втік з України, засвітився в Єрусалимі

Новинський оприлюднив світлину з Благодатним вогнем

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський, котрого підозрюють у державній зраді, показався у Єрусалимі. Він сфотографувався на фоні Стіни плачу. У руках Новинський тримав лампадку з Благодатним вогнем. Як інформує «Главком», відповідну світлину Новинський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі брати та сестри! З милості Божої Благодатний Вогонь сьогодні зійшов на Труну Господню в Єрусалимі!

Лампада з цією великою Святинею вже на шляху до нашої багатостраждальної України, щоб осяяти світлом благодаті наші храми та будинки, зігріти серця теплом віри та зміцнити надію на мир та Боже милосердя.

Від щирого серця вітаю всіх вас, дорогі православні, зі Святом Світлого Христового Воскресіння, що наближається! Христос Воскрес!», – написав Новинський.

Новинський у Єрусалимі фото: Вадим Новинський/Facebook

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість.