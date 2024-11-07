Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, взяв участь у онлайн засіданні комітету Ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, взяв участь у онлайн засіданні комітету Ради
Сергій Шахов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
скріншот відео

Шахов досі є головою підкомітету з питань цивільного захисту населення

Народний депутат восьмого та дев'ятого скликання Сергій Шахов, який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та переховується від правосуддя, вийшов на зв'язок під час онлайн засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Про це повідомила громадська активістка Ірина Федорів, яка була присутня на засіданні комітету.

«Це неекологічно тримати такі метастази в парламентському організмі. Таких треба позбуватися. Він до речі, балотувався від забороненої партії «Наш край» в Київраду в 2020 році. Щоб його викинути з екологічного комітету достатньо постанови. Чи ми будемо виганяти таких поштучно? Який у нас принцип формування політики щодо таких «прекрасних» нардепів?», - написала активістка у Facebook. 

Зазначимо, що попри наявність кримінальної справи та статус особи, яка перебуває у розшуку НАБУ, Шахов досі є головою підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.

За інформацією ЗМІ, Сергій Шахов перебуває за межами країни. Якщо переглянути сторінку нардепа у Instagram, то можна подумати, що він перебуває в Україні і активно працює у Верховній Раді. 

Так, тиждень тому Шахов опублікував у соцмережі фото зі стін Верховної Ради і написав: «Діяти небездоганно – краще, ніж бездоганно бездіяти. Все буде Україна». 

Фото зі сторінки Шахова у Instagram
Фото зі сторінки Шахова у Instagram
фото: Сергій Шахов, Instagram

Також тиждень тому Шахов опублікував фото до Дня визволення України від фашистських загарбників.

«Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв! Україна знову буде мирною та вільною державою. В пам'ять про наших героїчних предків – заради майбутнього наших дітей», – додав підпис до своєї світлини нардеп, що переховується від правосуддя.

Фото зі сторінки Шахова у Instagram
Фото зі сторінки Шахова у Instagram
фото: Сергій Шахов, Instagram

Нагадаємо, народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні. Він там не вказав понад 10 квартир в центрі Києва, паркомісця та будинки в елітному котеджному містечку на майже 60 мільйонів гривень. Підозра Шахову була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після розслідування журналістів у квітні 2021 року.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 2. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У лютому 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила примусово привести на судове засідання народного депутата, який підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн грн та не з’являється на засідання суду. 

Національне антикорупційне бюро України розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Сергія Шахова
Національне антикорупційне бюро України розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Сергія Шахова
скриншот з сайту НАБУ

9 жовтня 2023 року Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук обвинуваченого  у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Шахова Сергія Володимировича, який обвинувасується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Теги: НАБУ корупція в Україні декларація Сергій Шахов розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка Житомирської міськради Олена Розенблат приховала свої статки
Депутатка Житомирської міськради не задекларувала майна та доходів у Дубаї на $1 млн: розслідування
10 жовтня, 19:03
Шайхет у минулому працював заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області 
Квартира за $1 млн та поїздки у спортзал на службовому авто – розслідування про генерала Нацполіції
11 жовтня, 14:20
121 електронний браслет, що числиться на балансі Нацполу несправний або перебуває в ремонті
Лише половина електронних браслетів Нацполіції виявилися справними
11 жовтня, 16:05
Чех обдурив державу майже на два мільйони крон
У Чехії шахрай зухвало надурив державу на українських біженцях
18 жовтня, 08:26
Серед цінного майна Пахніц також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи
Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та мільйонні статки
20 жовтня, 18:42
З початку 2024 року ФРН відмовила у в'їзді шести тисячам українців
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
28 жовтня, 08:51
Юрій Кормишкін та Ірина Аллахвердієва одружилися навесні 2023 року
«Відпустіть дружину, вона скромний депутат». Чоловік «слуги» Кормишкіної обіцяв віддячити патрульним
30 жовтня, 11:49
Близько 15 місяців ексвоєнком Одещини Євген Борисов перебуває у слідчому ізоляторі
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
3 листопада, 12:00
Щоб приховати майно і джерела його походження (крім криптовалюти), посадовець оформив активи на близьких осіб
Керівник держпідприємства з утримання доріг на Полтавщині збагатився на 35,8 млн грн – НАБУ
5 листопада, 23:30

Кримінал

Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, взяв участь у онлайн засіданні комітету Ради
Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, взяв участь у онлайн засіданні комітету Ради
Колишній нардеп-забудовник піде під суд: НАБУ повідомило деталі справи
Колишній нардеп-забудовник піде під суд: НАБУ повідомило деталі справи
Не вперше «вирішувала питання». За хабарництво затримана посадовиця Центральної МСЕК
Не вперше «вирішувала питання». За хабарництво затримана посадовиця Центральної МСЕК
У Дніпрі хімік готував підпали авто українських воїнів
У Дніпрі хімік готував підпали авто українських воїнів
Стало відомо, скільки проваджень про вбивства військовополонених розслідує Україна
Стало відомо, скільки проваджень про вбивства військовополонених розслідує Україна
Передав РФ рідкісних тварин. Окупаційному директору «Асканії-Нової» оголошено підозру
Передав РФ рідкісних тварин. Окупаційному директору «Асканії-Нової» оголошено підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
6001
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
4442
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
4431
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua