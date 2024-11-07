Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, взяв участь у онлайн засіданні комітету Ради

Шахов досі є головою підкомітету з питань цивільного захисту населення

Народний депутат восьмого та дев'ятого скликання Сергій Шахов, який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та переховується від правосуддя, вийшов на зв'язок під час онлайн засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Про це повідомила громадська активістка Ірина Федорів, яка була присутня на засіданні комітету.

«Це неекологічно тримати такі метастази в парламентському організмі. Таких треба позбуватися. Він до речі, балотувався від забороненої партії «Наш край» в Київраду в 2020 році. Щоб його викинути з екологічного комітету достатньо постанови. Чи ми будемо виганяти таких поштучно? Який у нас принцип формування політики щодо таких «прекрасних» нардепів?», - написала активістка у Facebook.

Зазначимо, що попри наявність кримінальної справи та статус особи, яка перебуває у розшуку НАБУ, Шахов досі є головою підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.

За інформацією ЗМІ, Сергій Шахов перебуває за межами країни. Якщо переглянути сторінку нардепа у Instagram, то можна подумати, що він перебуває в Україні і активно працює у Верховній Раді.

Так, тиждень тому Шахов опублікував у соцмережі фото зі стін Верховної Ради і написав: «Діяти небездоганно – краще, ніж бездоганно бездіяти. Все буде Україна».

Фото зі сторінки Шахова у Instagram фото: Сергій Шахов, Instagram

Також тиждень тому Шахов опублікував фото до Дня визволення України від фашистських загарбників.

«Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв! Україна знову буде мирною та вільною державою. В пам'ять про наших героїчних предків – заради майбутнього наших дітей», – додав підпис до своєї світлини нардеп, що переховується від правосуддя.

Фото зі сторінки Шахова у Instagram фото: Сергій Шахов, Instagram

Нагадаємо, народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні. Він там не вказав понад 10 квартир в центрі Києва, паркомісця та будинки в елітному котеджному містечку на майже 60 мільйонів гривень. Підозра Шахову була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після розслідування журналістів у квітні 2021 року.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 2. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У лютому 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила примусово привести на судове засідання народного депутата, який підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн грн та не з’являється на засідання суду.

Національне антикорупційне бюро України розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Сергія Шахова скриншот з сайту НАБУ

9 жовтня 2023 року Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук обвинуваченого у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Шахова Сергія Володимировича, який обвинувасується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.