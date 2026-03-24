Нардепка зі «Слуги народу» закликала ловити кротів і щурів у фракції

glavcom.ua
фото: Fair.org.ua

Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, коли зіпсувалася комунікація між фракцією та керівництвом монобільшості

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк після витоку внутрішнього чату фракції заявила про необхідність «половити кротів і щурів», які, за її словами, працюють не в інтересах держави та підривають єдність парламенту. Вона наголосила, що подібні зливи відбуваються не вперше, однак винних досі не встановлено. Про це Василевська-Смаглюк наголосила в інтерв’ю «Главкому».

У понеділок галасу наробив злив із внутрішньопартійного чату «слуг». Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала там звернення до колег. У ньому вона звернула увагу на «мертву тишу» в обговоренні проблем: «Шановні керівники Верховної Ради та нашої найсексуальнішої фракції. Бачу, в чаті мертву тишу щодо проблем, які назрівають: відсутність голосувань, відкритої політичної дискусії, відсутність діалогу між групами, загрози блогерів рознести парламент, що може призвести до чергових іміджевих втрат в кращому випадку, а в гіршому – кожен з нас може постраждати фізично десь в себе на окрузі чи біля будівлі Верховної Ради».

«Не знаю, хто злив, але це дуже недобре. Як на мене, ця людина чи ряд людей працюють точно не на державний інтерес, не на єдність нашої фракції і парламенту загалом. Це складно пояснити, тому що злив коментарів з чату та особистих переписок трапляються вже не вперше. І чомусь досі не можуть знайти тих, хто це робить. І який би ми новий чат не створили, у нашій фракції так багато людей, що вони всі просто будуть кочувати з одного чату в інший», – зазначила нардепка.

Василевська-Смаглюк пояснила, що спонукало її саме зараз написати це повідомлення в чаті. Вона назвала це однією з перших спроб згуртувати фракцію.

«Мене особисто спонукало те, що зараз є два мої законопроєкти, які відповідають вимогам Світового банку, Міжнародного валютного фонду і програми Ukraine Facility – про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору та про кредитну історію. І я розумію, що проблема з голосами настільки глибока, що у цих законопроєктів дуже мало шансів пройти в залі. А вони країні дуже потрібні. І я працюю над цими проєктами не тільки з колегами та чиновниками з Мінфіну і Нацбанку, а й з міжнародними партнерами. І не розумію, чому ці речі не голосуються», – підкреслила нардепка.

Василевська-Смаглюк зауважила, що вирішила ініціювати розмову з колегами, аби з’ясувати, що потрібно для підтримки голосувань як за ці законопроєкти, так і за інші рішення, які нині не знаходять необхідної кількості голосів. За її словами, реакція на допис з’явилася вже вранці 23 березня: в організованому нею опитуванні 30 депутатів підтримали ідею зібратися для обговорення ефективності роботи Верховної Ради. Також вона повідомила, що того ж ранку обговорила ці питання зі спікером Русланом Стефанчуком.

«Після перших зливів інформації з нашого чату ми припинили отримувати звідти комплексну інформацію від нашого керівництва. Воно просто не бажає комунікувати з нами через канали, які потім можуть зробити цю інформацію публічною. Як би то не було, у нас давно немає відвертого діалогу, що призвело до того, що не вистачає голосів. На мій заклик станом на зараз відгукнулося 30 депутатів, але, думаю, коли Давид Арахамія повернеться до України з міжнародних поїздок і скличе фракцію, то депутатів збереться більше разів у п'ять. Але знову-таки: після кожної зустрічі відбуваються якісь зливи, що не призводить до конструктивної роботи. Тобто спочатку треба половити цих кротів і щурів і далі вже говорити без них», – сказала Василевська-Смаглюк.

Нардепка додала, що, попри скорочення чисельності фракції «Слуги народу» до 228 депутатів, вона все одно залишається основою для будь-яких голосувань у парламенті. За її словами, спочатку необхідно врегулювати внутрішні питання у фракції, а вже потім формувати позицію з іншими політичними силами

Василевська-Смаглюк запропонувала два шляхи виходу з цього клінчу: змінити операційне керівництво фракції, яке, на її думку, не справляється з акумуляцією голосів, діалогом та конструктивними діями, або «розійтися». Справедливості заради, слід відзначити, що у нардепки є свій зуб на Мотовиловця – вони раніше не поділили владу у Київському обласному осередку «слуг народу». 

