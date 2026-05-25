Зеленський заявив про стабілізацію фронту та назвав головну проблему з ППО (відео)

Лариса Голуб
фото: скрин з відео
Завдяки сміливості українських воїнів, масовому застосуванню безпілотників, далекобійним ударам та технологічним рішенням Силам оборони України вдалося повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Водночас захист українського неба від балістичних ракет залишається найголовнішим і найскладнішим пріоритетом через глобальний дефіцит засобів протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки чергового раунду дипломатичних перемовин із міжнародними партнерами, інформує «Главком».

За словами глави держави, позиції України на передовій стали значно сильнішими. Попри складні умови, українська армія веде активну оборону та демонструє у 2026 році набагато вищі результати, ніж раніше.

«На фронті наші позиції сильніші: завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам і нашим далекобійним санкціям нам вдалося стабілізувати фронт. Все не просто. Ми обороняємось активно, у цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі й ниття так так званих російських воєнкорів», – сказав Зеленський.

Президент визнав, що захист українських міст від балістичних ударів стикається із серйозними викликами. Через масштабну війну з Іраном, яка триває на Близькому Сході, системи антибалістики наразі опинилися у глибокому загальносвітовому дефіциті.

Щоб розв'язати цю проблему, українська дипломатична команда веде безперервні переговори. Лише за останні дні відбулися предметні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський констатував, що у відносинах зі Сполученими Штатами тривалий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістичних ракет. Через це Україна спільно з європейськими союзниками починає форсувати альтернативний шлях.

«Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі – по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсязі. Я хочу подякувати Емманюелю, всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу», – заявив глава держави.

Також Київ планує продовжувати діалог із США, аби залучити американські потужності для захисту життів в Україні. Зеленський підкреслив, що в майбутньому цей досвід дозволить Україні спільно з партнерами допомагати із захистом іншим народам світу, які потерпатимуть від аналогічної агресії.

«Цю війну треба закінчувати, і робити це достойно. Звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, – це не просто слова – роль Америки справді має бути та може бути лідерською», – сказав президент.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Україна відзначає День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Свято було засновано у квітні 2021 року – на честь подій 2006 року, коли саме 25 травня на базі ліквідованого підрозділу СБУ утворили нову службу.

