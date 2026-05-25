Гаряча фаза війни закінчиться восени? Президент назвав умову

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Під час зустрічі з депутатами глава держави заявив, що Україна має перевагу на фронті
фото: Офіс президента
Значна частина зустрічі українського лідера зі «слугами» була присвячена перспективам завершення активної фази бойових дій

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» заявив, що до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни. За словами глави держави, це залежить від того, чи отримає Україна гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк, яка цитує українського лідера.

Як відомо, 25 травня очільник України провів зустріч зі «слугами». За словами депутатки, її значна частина була присвячена перспективам завершення активної фази бойових дій.

«Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета – не дати РФ можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ», – написала вона.

Також, за словами нардепки, Зеленський зазначив, що Україна очікує визначення з боку Європи представника, який модеруватиме мирний процес. Крім того, найближчим часом очікується прибуття американської делегації.

Нагадаємо, 25 травня відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період.

За словами керівника парламентської фракції Давида Арахамії, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Говорили відверто – про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо президенту Володимиру Зеленському за відверту розмову, а фракції – за високу явку», – каже він.

Як зазначив Арахамія, наступні шість місяців мають стати часом «максимальної концентрації та стабілізації роботи країни».

До слова, 20 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками монобільшості у Раді.

