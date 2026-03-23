«Слуга» Володіна складає мандат

Ростислав Вонс
фото: Facebook/Daria Volodina

Рішення про складання повноважень Дар'ї Володіної має підтримати щонайменше 226 парламентарів

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав заяву народної депутатки Дар'ї Володіної про складання мандату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, рішення про складання повноважень має підтримати щонайменше 226 народних депутатів у сесійній залі, щоб воно набрало чинності.

Дар'я Володіна народилася 16 квітня 1991 року. Закінчила економічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалась в Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України. Засновниця рекламного агентства, також обіймала посаду менеджера з роботи з репутаційними ризиками.

У 2019 році була обрана до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№65 у списку) як безпартійна. Є членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році депутатка увійшла до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Оскільки Володіна була обрана за загальним списком партії «Слуга народу», її місце у парламенті має зайняти наступний у списку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Згодом лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.

