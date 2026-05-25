Про що Зеленський говорив зі «слугами»? Арахамія розповів деталі зустрічі

Давид Арахамія повідомив, що розмова фракції з президентом була відвертою

За словами керівника фракції, наступні шість місяців мають стати часом «максимальної концентрації та стабілізації роботи країни»

Сьогодні, 25 травня, відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника парламентської фракції Давида Арахамію.

За словами політика, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Говорили відверто – про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо президенту Володимиру Зеленському за відверту розмову, а фракції – за високу явку», – каже він.

Як зазначив Арахамія, наступні шість місяців мають стати часом «максимальної концентрації та стабілізації роботи країни». «Наш пріоритет – забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз», – сказав керівник фракції.

Крім того, Зеленський разом із депутатами обговорили дипломатичний напрямок. «Україна потребує реального руху до миру – не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади», – підкреслив Арахамія.

Нардеп додав, що зараз «не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу». За його словами потрібні рішення, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир.

До слова, 20 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками монобільшості у Раді.