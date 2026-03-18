Чому Рада буксує під час голосувань? У фракції «Слуга народу» розкрили правду про роботу депутатів

Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук
фото: Privat

Заступник голови фракції «Слуга народу» Ковальчук пояснив, з чим пов’язані проблеми з голосуваннями у Раді 

Проблеми з результативністю голосувань у Верховній Раді останнім часом зумовлені об'єктивними причинами, зокрема через хвороби, відрядження, а також через відсутність належної комунікації депутатів з урядом. Про це заявив в інтерв'ю DW заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук, інформує «Главком».

Заступник голови фракції «Слуга народу» та заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук зауважив, що основною причиною неефективних голосувань парламенту є відсутність комунікації з урядом.

«Перед тим, як погоджуватися на щось у переговорах, уряд має отримати позицію парламенту, а не після цього приносити рішення на голосування. Фізично депутатів у залі достатньо», – зазначив нардеп.

Також Ковальчук наголосив, що порівняно з попередніми скликаннями, нинішня відвідуваність є високою. До того ж кнопкодавства, за його словами, в парламенті вже не існує.

«Ми бачимо голосування і по 270, і по 300 голосів. Але коли з'являються законопроєкти, які не були прокомуніковані, вони можуть не набрати голосів. Коли це ініціативи депутатів чи комітетів, вони отримують підтримку. Коли це зовнішні ініціативи без комунікації, виникають проблеми», – зауважив заступник голови фракції «Слуга народу».

Народний депутат вважає, що нині потрібно відновити комунікацію. «Раніше була ініціатива «Коаліція реформ» , де депутати і уряд спілкувалися. Було кілька зустрічей, але цей інструмент перестав працювати. Чому змінився підхід уряду до комунікації, я не знаю», – додав Ковальчук.

Народний депутат також підтвердив, що деякі народні депутати таки хочуть скласти мандати, щоправда точної кількості бажаючих не назвав. «Я більше схиляюсь до того, що це пов'язано з вигоранням або небажанням працювати в холосту», – пояснив причину Ковальчук.

При цьому він зауважив, що переважна більшість нардепів готова до виборів, переформатування та процесу перезапуску парламенту. «Мало хто готовий боротися за те, щоб залишитися ще надовше. Це дуже важливий фактор. І тут суспільство має задуматися, чому так. Якщо раніше, вибачте, палками не виженеш народного депутата з його крісла, то сьогодні переважна більшість мріє про те, щоб уже відбувся перезапуск», – додав заступник голови фракції «Слуга народу». 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Зеленський також зауважив, що існує і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Водночас він переконаний, що організувати їх під час війни неможливо. За словами глави України, робота парламенту нині викликає різні оцінки та має багато причин для критики, однак ситуацію необхідно виправляти.

Читайте також:

Читайте також

Депутат вважає, що колізії у законодавстві знижують ефективність мобілізаційних заходів
Нардеп-«слуга» придумав, як покращити мобілізацію
13 березня, 10:11
За чий рахунок банкет? Як депутати обласних центрів роблять «добрі справи» і скільки це коштує
За чий рахунок банкет? Як депутати обласних центрів роблять «добрі справи» і скільки це коштує Влада і гроші
12 березня, 14:25
Мазурашу натрапив на собак без намордника під час пробіжки у парку
Нардепа Мазурашу покусали собаки під час пробіжки (фото)
9 березня, 18:23
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення
7 березня, 16:15
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув Україну у серпні 2024 року
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа
5 березня, 14:13
Кабмін готує проєкт про доцільне використання українських земель під торфовищами
Водні ресурси: що Україна вже змінила для вступу в ЄС
4 березня, 18:27
За гуманітаркою чи на пляж? Як депутати місцевих рад їздять у закордонні відрядження
За гуманітаркою чи на пляж? Як депутати місцевих рад їздять у закордонні відрядження Місцева влада
2 березня, 10:10
Запровадження обмежень для ухилянтів буде розглядатися у Верховній Раді
Ухилянтів прирівняють до неплатників аліментів: нардеп пояснив, про що йдеться
1 березня, 19:32
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
24 лютого, 14:12

Політика

Чому Рада буксує під час голосувань? У фракції «Слуга народу» розкрили правду про роботу депутатів
Чому Рада буксує під час голосувань? У фракції «Слуга народу» розкрили правду про роботу депутатів
Зеленський зустрівся з головами обох палат парламенту Іспанії
Зеленський зустрівся з головами обох палат парламенту Іспанії
Зеленський заявив про критичне зростання ворожих ударів балістикою по інфраструктурі України
Зеленський заявив про критичне зростання ворожих ударів балістикою по інфраструктурі України
Соратник Путіна та ватажок «ДНР» у бронежилетах осоромилися в окупованому Мирнограді
Соратник Путіна та ватажок «ДНР» у бронежилетах осоромилися в окупованому Мирнограді
Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова – західні аналітики
Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова – західні аналітики
Україна отримає €100 млн на компенсації за зруйноване житло: деталі від Мінрозвитку
Україна отримає €100 млн на компенсації за зруйноване житло: деталі від Мінрозвитку

Новини

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
