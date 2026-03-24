«Кожен з нас може постраждати фізично». Інтерв'ю з нардепкою, яка намагається «розбудити» монобільшість

Ольга Василевська-Смаглюк: «Треба половити кротів і щурів у фракції і далі вже говорити без них»

Монобільшість лихоманить давно. Але цього року її неефективність особливо кидається в очі, особливо коли це стосується справді важливих голосувань. Наприклад, минулого пленарного тижня нардепи провалили законопроєкти, які були «маяками» для Євросоюзу та МВФ – зокрема, нашумілий урядовий законопроєкт №14025 про «податок на OLX». Пропрезидентська «Слуга народу» спромоглася нашкребти на це важливе голосування лише 126 голосів «за». І це була не прикра випадковість: парламент зараз перебуває у ступорі, голосів на важливі урядові ініціативи просто нема. За підрахунками руху «Чесно», показник проходження в Раді законопроєктів уряду Юлії Свириденко складає лише 11,5% проти 39% – у попереднього уряду Дениса Шмигаля.

Не витримав навіть зазвичай непублічний заступник голови фракції «слуг народу» Андрій Мотовиловець, який разом з головою фракції Давидом Арахамією відповідає за збір голосів у монобільшості. Він несподівано вийшов з інтерв’ю, в якому заявив, що пропрезидентська фракція втратила ядро і поскаржився, що збирати голоси стало важко після підозр НАБУ та САП п’ятьом депутатам від «Слуги народу».

Йдеться про події грудня минулого року, коли антикорупційні органи повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та начебто забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування. Як стверджує НАБУ, до складу групи, яка доплачувала «в конвертах» представникам монобільшості, входили чинні народні депутати та службові особи апарату Верховної Ради. Ключову роль у цій схемі антикорупційні органи відводять керівнику транспортного комітету Верховної Ради Юрію Кісєлю.

Але не всі у фракції згодні з такою інтерпретацією причин парламентської кризи. У понеділок галасу наробив злив з внутрішньопартійного чату «слуг народу». Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала там звернення до колег: «Шановні керівники Верховної Ради та нашої найсексуальнішої фракції. Бачу, в чаті мертву тишу щодо проблем, які назрівають: відсутність голосувань, відкритої політичної дискусії, відсутність діалогу між групами, загрози блогерів рознести парламент, що може призвести до чергових іміджевих втрат в кращому випадку, а в гіршому – кожен з нас може постраждати фізично десь в себе на окрузі чи біля будівлі Верховної Ради».

Василевська-Смаглюк запропонувала два шляхи виходу з цього клінчу: змінити операційне керівництво фракції, яке, на її думку не справляється з акумуляцією голосів, діалогом та конструктивними діями, або «розійтися». Справедливості заради, слід відзначити, що у нардепки є свій зуб на Мотовиловця – вони раніше не поділили владу у Київському обласному осередку «слуг народу».

В інтерв’ю «Главкому» Ольга Василевська-Смаглюк викладає власне бачення причин нинішньої безпрецедентної кризи монобільшості. Парламентарка говорить про підступну гру деяких соратників, які працюють на ослаблення позицій президента.

Є підозри, хто з вашої великої фракції злив ваш допис у чаті?

Не знаю, хто злив, але це дуже недобре. Як на мене, ця людина чи ряд людей працюють точно не на державний інтерес, не на єдність нашої фракції і парламенту загалом. Це складно пояснити, тому що злив коментарів з чату та особистих переписок трапляються вже не вперше. І чомусь досі не можуть знайти тих, хто це робить. І який би ми новий чат не створили, у нашій фракції так багато людей, що вони всі просто будуть кочувати з одного чату в інший.

Що, власне, змусило вас саме зараз написати все це в чаті? Чи ще хтось всередині фракції вже намагався її згуртувати таким чином?

Мабуть, ця спроба одна з перших, інших не пригадую. Мене особисто спонукало те, що зараз є два мої законопроєкти, які відповідають вимогам Світового банку, Міжнародного валютного фонду і програми Ukraine Facility – про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору та про кредитну історію.

І я розумію, що проблема з голосами настільки глибока, що у цих законопроєктів дуже мало шансів пройти в залі. А вони країні дуже потрібні. І я працюю над цими проєктами не тільки з колегами та чиновниками з Мінфіну і Нацбанку, а й з міжнародними партнерами. І не розумію, чому ці речі не голосуються.

Тому я вирішила якимось чином поговорити з колегами-депутатами, аби з’ясувати, що треба зробити, щоб вони проголосували. І не тільки ці проєкти, а взагалі все, що у нас зараз не голосується.

Насправді реакція на цей мій допис була ще у понеділок зранку (23 березня), коли він тільки з’явився. В опитуванні в чаті, яке я організувала, за те, щоб зібратися і поговорити, проголосували 30 депутатів. Їм, як і мені, потрібна розмова про ефективність діяльності Верховної Ради. У мене також була у понеділок зранку розмова зі спікером Русланом Стефанчуком щодо цих питань. Тобто я принаймні не одна.

А коли ця мертва тиша у чаті, відсутність діалогу між групами і все інше, про що ви написали, стали особливо відчутними?

Після перших зливів інформації з нашого чату ми припинили отримувати звідти комплексну інформацію від нашого керівництва. Воно просто не бажає комунікувати з нами через канали, які потім можуть зробити цю інформацію публічною.

Але ж ці «зливи» з чатів були ще з часів, коли журналісти могли з балкона преси телефони депутатів фотографувати.

Як би то не було, у нас давно немає відвертого діалогу, що призвело до того, що не вистачає голосів. На мій заклик станом на зараз відгукнулося 30 депутатів, але, думаю, коли Давид Арахамія повернеться до України з міжнародних поїздок і скличе фракцію, то депутатів збереться більше разів у п'ять.

Але знову-таки: після кожної зустрічі відбуваються якісь зливи, що не призводить до конструктивної роботи. Тобто спочатку треба половити цих кротів і щурів і далі вже говорити без них.

Попри те, що зараз у фракції «Слуг народу» у Верховній Раді лише 228 депутатів, ми все одно залишаємося основою для будь-яких голосувань. Тому спочатку ми маємо розібратися між собою, а вже потім формувати позицію з іншими фракціями. Бо вони всі теж хочуть щось своє – хтось голову комітету, хтось вирішення інших кадрових питань.

«Є група осіб, які можуть бути зацікавлені в тому, щоб ще більше віддалити монобільшість від президента»

Чи це «гальмування» у фракції пояснюється насамперед тиском на депутатів з боку НАБУ і САП, про що казав у своєму інтерв’ю заступник голови фракції Андрій Мотовиловець?

Я не поділяю думку Мотовиловця про страх, втому і безнадію у фракції. Я от особисто не втомилась, не відчуваю безнадію і мені не страшно. Я якраз відчуваю історичний момент, коли ми, як народні депутати, маємо все-таки взяти ситуацію в свої руки, а не дозволити грати нами.

Справа тут не в НАБУ, бо навіть фігуранти розслідувань голосують в Раді. Натомість не голосують групи Павлюка, Разумкова, якісь окремі народні обранці, що мають якісь свої мотиви, про які не говорять. Як на мене, є група осіб, які можуть бути зацікавлені в тому, щоб, саботуючи всі голосування, ще більше віддалити монобільшість від президента.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець вважає, що монобільшість втомилася та дезорієнтована через атаки антикорупційних органів фото: facebook.com/motovilovets.andrey

Які мотиви у цієї групи?

Ми ж бачимо, що з-під ніг президента системно вибивається опора – це стосується і голосувань в залі, і якихось людей, яким він вірить. Я маю на увазі того ж Єрмака (Андрій Єрмак – ексголова Офісу президента – «Главком»), якого прибрали: як би я до нього не ставилася, але президент на нього опирався. Мабуть, комусь вигідно ослабляти президента, аби йому не було на кого спертися всередині країни. Все це виглядає як дії в інтересах Російської Федерації.

Чому, по-вашому, не надто публічний Мотовиловець взагалі зараз заговорив про неконтрольований парламент? До кого були звернені ці його скарги?

Мені складно аналізувати хаотичні дії операційного керівника нашої фракції, бо я з ним п’ять років не розмовляю. Думаю, що він говорив більше про якісь свої психологічні травми – безнадію і все інше. І чомусь вирішив їх екстраполювати на весь парламент чи монобільшість.

Він, зокрема, сказав, що нинішній стан народних депутатів – це «утома, помножена на розгубленість і страх». Ви з цим визначенням не згодні, а як би самі цей стан охарактеризували?

Відсутність результативних голосувань або хоча б діалогу щодо їх необхідності викликає у мене відчуття, що народні депутати забули, що в країні йде війна, є питання наповнення державного бюджету і голосування, які потрібні для української євроінтеграції.

У фракційному чаті ви зазначили, що потрібна зміна керівництва фракції. Але ж раніше якраз неабиякими менеджерськими якостями цього керівництва й пояснювали, як таку різношерсту монобільшість вдається тримати у купі. Яка фігура зараз могла б об'єднати фракцію?

Я мала на увазі зміну не Арахамії, а операційного керівництва фракції, яке займається акумуляцією голосів в парламенті, – тобто якраз Мотовиловця. На цьому місці має бути людина, яка здатна, принаймні, говорити з народними депутатами і досягати якихось домовленостей з ними. А Мотовиловець в цьому не зацікавлений. Він просто ходить і каже: «Оце треба голосувати, оце треба…».

Насправді, спроможність збирати голоси в залі демонструє тільки Давид. Коли його немає або він зайнятий мирним переговорним процесом, то, власне, результат – на табло.

Тобто раніше Мотовиловець вмів збирати голоси, а зараз – розучився. Чесно кажучи, вашу риторику можна розцінювати як особисту вендету проти нього. Ви ж з ним не просто так п’ять років не розмовляєте?

Коли Мотовиловець у 2021-му очолив Київський обласний осередок «слуг народу», ми з ним домовлялися про модель керівництва цим осередком, яку він просто злив і вирішив, що може керувати самостійно. В результаті через його неспроможність цей осередок наразі експлуатують «Майбах» («За майбутнє» – «Главком»), «Євросолідарність» і ОПЗЖ з «Батьківщиною».

Це не вендета, я просто не бачу роботи Мотовиловця як заступника керівника парламентської фракції. Може, я сліпа, попитаю інших народних депутатів.

«Про деякі урядові законопроєкти ми дізнаємося з новин»

Одним з чинників, який, як багато хто вважає, розвалив монобільшість зсередини, є історія з виплатами в конвертах. Під підозрою у цій справі ходять п’ять депутатів на чолі з головою транспортного комітету Юрієм Кісєльом. Мовляв, схема з конвертами зруйнувалася – зникли й голоси.

Я не знаю, про які конверти всі розказують. І, до речі, ті депутати, які фігурують в кримінальних провадженнях НАБУ і САП, якраз голосують в Раді. Тому ця історія не вплинула на голосування.

Вплинули якраз багато інших факторів. Наприклад, на допити ходить низка народних депутатів, зокрема, як свідки – керівництво комітетів, заступники голови фракції… І вони нарікають, що керівництво нашої фракції навіть не запитало, чи, може, адвоката їм треба надати, взагалі не цікавилось цими викликами.

З іншого боку, назріло питання з приводу того, що депутати змушені голосувати за рішення, в обговоренні яких вони навіть не брали участь. Я маю на увазі оподаткування ФОПів, посилок тощо. Ми про ці проєкти дізнаємося з новин, а не члени уряду нам про них розповідають. Нас не питають, що ми про це думаємо, може, ми щось інше запропонуємо МВФ… Такого діалогу немає, проте є роздача грошей від уряду. Тобто виходить так, що урядовці класні, бо вони гроші роздають, а народні депутати погані, бо вони податки підвищують. Це теж викликає обурення серед депутатів, і тому вони не хочуть голосувати за певні законопроєкти.

Пропозицію не голосувати, поки на депутатів є такий тиск НАБУ, я чула лише від одного колеги – Макса Бужанського. Він казав на засіданні фракції прем'єр-міністру, щоб та поговорила з цього приводу з міжнародними партнерами. Мовляв, поки антикорупційні органи притягують до відповідальності народних депутатів за голосування за якісь постанови та ратифікації, ми голосувати не будемо. Бо звинувачення в отриманні неправомірної вигоди за голосування про ратифікації, дійсно, виглядають досить дивно.

Ну і останнє, що, можливо, демотивує народних депутатів – це неузгодженість позицій стосовно законопроєктів, за які ми отримуємо іміджеві втрати. Я маю на увазі липневий «картонковий Майдан». Тоді депутати, які раніше дисципліновано голосували, побачили, що всі користуються парламентом і монобільшістю, щоб злити на них весь негатив.

«Картонковий майдан» вийшов проти рішення Верховної Ради про позбавлення повноважень НАБУ та САП. Він став серйозним ударом по міцності монобільшості фото: Olena Oleksandra Chervonik/Facebook

Плюс є інтереси різних груп у монобільшості, про які я згадувала. Вони, мабуть, просто виторговують собі якісь «плюшки» в обмін на голосування.

Щось погано виторговують, судячи з того, що голосувань нема… І який ваш сценарій оптимального виходу з нинішньої кризи?

У першу чергу керівництво нашої фракції має спочатку її зібрати разом з керівництвом Верховної Ради та уряду. Далі ці самі люди мають разом з нашою фракцією зібрати представників інших фракцій Верховної Ради. В такому форматі ми обговоримо всі нагальні питання, які стосуються відновлення довіри всередині парламенту.

Спочатку дивимося, чи вдасться нашій фракції вийти на конструктивний діалог – наприклад, ми домовляємося, що діють ті правила, які працювали раніше: умовно кажучи, якщо 70% фракції «за» якесь рішення, значить, голосує вся фракція. Якщо це працює і далі, то й інші фракції також підтягуються в обмін на якісь свої пріоритети, які в них без сумніву є. Наприклад, комусь треба поміняти заступника голови комітету, хтось хоче бути головою комітету, комусь треба створити ТСК, комусь – провести якийсь закон. Всі ці позиції враховують в роботі, і ніхто потім не відступає від своїх домовленостей.

«СБУ має відреагувати на заклики вплинути силою на депутатів»

Як поводить себе в цій ситуації голова Верховної Ради? Його нещодавній несподіваний візит до офісу «Євросолідарності» з боку виглядав якраз як пошук «запасних» голосів.

Наскільки я розумію, спікер дуже зосереджений на тих законопроєктах, автором яких він є. Його цікавить акумуляція голосів за той же Цивільний кодекс.

Що стосується керування самою фракцією «Слуга народу», то це – поза його компетенцією. Цим займається Давид Арахамія, і якщо спікер почне перебирати на себе цей функціонал, то у них можуть початися непорозуміння.

Нещодавно на кризу в Раді відреагував президент і запропонував «втомленим» парламентарям відправитися на фронт. Це була публічна реакція, а непублічно глава держави намагається навести мости зі своєю фракцією? Бо попередні спроби були не дуже результативними…

Президент сказав, що не хоче впливати на взаємини уряду з Верховною Радою і що це їхня задача – знайти спільні точки дотику. Президент зайнятий війною і йому не до цих процесів. Шукати постійно когось дорослого – президента чи голову Офісу президента, який має прийти і всіх помирити, з боку парламенту досить незріло.

Новий голова офісу президента Кирило Буданов, який також з головою увійшов у мирні перемовини, намагається вибудувати свої контакти з парламентом?

Знаю, що, якщо до нього підійти, то він достатньо відкритий до діалогу.

Прем’єр Юлія Свириденко на початку своєї кар’єри на чолі уряду нібито демонструвала більшу відкритість до депутатів, ніж її попередник. А тепер ми чуємо скарги на відсутність діалогу і бачимо повальний саботаж урядових проєктів. Чому не склалося?

Вона відкрита і в певних питаннях намагається допомогти депутатам – відповідає, дає вказівки членам уряду щось врегулювати, якщо є якась проблема. Але тут питання в іншому: коли уряд вирішує важливі питання з МВФ чи роздає гроші, до нас радитись не приходять. Позиція Верховної Ради просто не враховується під час прийняття рішень, які потім потрібно голосувати в залі. Але це так не працює, особливо в питаннях підвищення податків.

Окремо в своєму дописі в партійному чаті ви згадали про заклики блогерів, близьких до Офісу президента, зняти блокпости біля парламенту, щоб люди прийшли до «розслаблених» депутатів і щось там таке не дуже приємне їм зробити. Чи є реальна інформація, що очікуються якісь провокації біля Верховної Ради?

Блогери Володимир Золкін та Володимир Петров, яких записують до інфопулу Офісу президента, закликають зняти блокпости біля Верховної Ради, аби струснути «втомлених» депутатів скриншот допису

В умовах воєнного стану і активних російських ІПСО не можна не сприймати серйозно будь-які такі погрози. У нас вже є жертви серед нардепів – я маю на увазі Андрія Парубія. Ми всі ходимо без охорони, на відміну від керівництва нашої фракції чи деяких членів уряду.

Я би хотіла почути публічну реакцію нового керівництва СБУ щодо закликів до силових дій стосовно депутатів. Бо якщо всі мовчать, і всім такі заклики подобаються, то я це сприймаю як мовчазну згоду на можливі неконтрольовані процеси.

Павло Вуєць, «Главком»