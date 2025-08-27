«Наш край» йде з політики: партія оголосила про саморозпуск

У заяві партії зазначається, що усі залишкові кошти з партійних рахунків буде спрямовано на потреби ЗСУ

Політична партія «Наш край» ухвалила рішення про саморозпуск. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому 40-му з’їзді партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву партії.

У заяві йдеться, що, незважаючи на судові перемоги, партії було завдано критичної репутаційної шкоди в результаті позову Міністерства юстиції та цькування у ЗМІ. Представники партії назвали цю ситуацію спробою чиновників «хайпанути» та вислужитися.

Усі залишкові кошти з партійних рахунків буде спрямовано на потреби Збройних Сил України. «Наш край» закликав усіх своїх партійців, депутатів та прихильників продовжувати працювати чесно, тримати проукраїнську позицію та захищати інтереси своїх громад до наступних виборів.

Як відомо, політична партія «Наш край» була створена з вихідців раніше забороненої проросійської «Партії регіонів». Офіційно її зареєстровано у 2011 році під назвою «Блокова партія», але через три роки перейменували у «Наш край». Партія мала кілька очільників, серед яких – Олександр Мазурчак, Антон Кіссе, Сергій Шахов тощо.

Нагадаємо, Верховний Суд виніс рішення про законність діяльності партії «Наш край» та незаконність спроб її заборонити. Про це повідомляється в заяві, розміщеній на сайті партії.

«1 липня Верховний Суд виніс рішення про законність діяльності партії «Наш край» та незаконність спроб її заборонити. Дане рішення остаточне та оскарженню не підлягає. Звинувачення на адресу партії з вимогою її заборони через нібито проросійську та антидержавницьку позиції, були визнані судом безпідставними та незаконними. І за духом, і за буквою закону. Партія відстояла очевидну істину: «Наш край» – проукраїнська політична сила», – йдеться в заяві партії.

«Наш край» повідомляє, що розгляд апеляційної скарги партії у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду тривав майже рік. Суд взяв до уваги аргументи щодо послідовної проукраїнської позиції партії.

Раніше було відомо, що у травні 2024 року було відкрито провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону діяльності партії «Наш край». 19 червня минулого року суд першої інстанції виніс рішення про заборону партії.