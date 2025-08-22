Головна Світ Політика
У Данії ексміністр постав перед судом за дитячу порнографію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Якщо вина Сасса Ларсена буде доведена, то йому загрожує до одного року в'язниці за кожним звинуваченням
фото: politiken.dk

Ексміністр Данії Хенрік Сасс Ларсен постав перед судом за педофілію

У міському суді Копенгагена розпочався судовий процес над колишнім міністром та депутатом парламенту Данії від соціал-демократів Хенріком Сассом Ларсеном. Його звинувачують у зберіганні тисяч фото- та відеофайлів із зображеннями сексуального насильства над дітьми. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Обвинувачення ґрунтується на доказах, зібраних поліцією під час обшуку електронних пристроїв Ларсена у 2023 та 2024 роках. Також серед вилучених предметів – секс-лялька, схожа на дитину. 

Сам Ларсен свою вину повністю заперечує. Він стверджує, що знайдені матеріали були пов'язані з його пошуками власних дитячих фотографій, оскільки в минулому він сам був жертвою насильства. Щодо ляльки, він наполягає, що це був випадковий подарунок.

Адвокат колишнього міністра Беріт Ернст заявила, що саме по собі володіння такими матеріалами не є доказом провини, якщо немає свідчень про їх використання для злочинних цілей.

У разі доведення вини Хенріку Сассу Ларсену загрожує до одного року позбавлення волі за кожним обвинуваченням.

Нагадаємо, 38-річного жителя Хмельниччини засуджено до довічного ув’язнення за зґвалтування п'ятирічної доньки. 

Теги: Данія політика педофіл

