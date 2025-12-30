У 2025 році парламент покинули вісім нардепів (список)

Головна Країна Політика
Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Наприкніці 2025 року у Верховній Раді залишилося 395 депутатів
фото: Вікіпедія

На кінець року у парламенті лишається 395 депутатів. Це – історичний мінімум

Протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів, цей показник є дуже низьким. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

У 2025 році з Верховної Ради пішли вісім депутатів, троє з них написали заяви про дострокове складання мандата. Йдеться про колишню народну депутатку та фігурантку антикорупційних розслідувань, яка отримала дві підозри від НАБУ Ірину Кормишкіну. Також серед тих, хто достроково склав мандат була депутатка Анна Колісник. Згадується й Олесь Довгий, який написав заяву про складання депутатських повноважень та також фігурував в антикорупційних розслідуваннях. Несамовільно з Верховної ради пішов Андрій Одарченко. Його вигнали з Ради та визнали винним у хабарництві. За повідомленням САП, Одарченко, ймовірно, нелегально перетнув кордон та виїхав з України.

Також цього року Верховна Рада втратила чотирьох нардепів, які пішли з життя. У 2025 році помер народний депутат від «Слуги народу» телеведучий та журналіст Сергій Щвець, Володимир Мороз від забороненої ОПЗЖ та Ярослав Рущчишин від партії «Голос». Цього року був вбитий колишній спікер Верховної ради Андрій Парубій.

Попри втрати у 2025 році до Верховної Ради прийшли двоє нових депутатів. Це нардеп Сергій Мельнік, який зайняв місце Ірини Кормишкіної та Дмитро Слинько, що доєднався до фракції «Слуга народу» після того, як Анна Колісник склала мандат.

Місце Андрія Парубія мала посісти його наступниця списку представниця «Євросолідарності» Тетяна Чорновіл. Але наразі вона здійснює служба у ЗСУ, тому подачу документів для реєстрації продовжили на рік.

Нагадаємо, що в рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри.

Раніше «Главком» писав, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України.

