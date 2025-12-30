«Атака» на резиденцію Путіна. Сибіга звернувся до світових лідерів

Дипломат підкреслив, що минула майже доба, однак Росія так і не надала жодних переконливих доказів

Міністр зазначив, що поширення російських фейків лише підтримує пропаганду Кремля

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломата.

Глава МЗС каже, що минула майже доба, однак Росія так і не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень щодо нібито атаки України на резиденцію Путіна, «бо їх немає, такого нападу не було».

«Ми були розчаровані та стурбовані заявами еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловлювали свою стурбованість щодо нападу, якого так і не сталося», – написав він.

Міністр закордонних справ зауважив, що ці держави не робили жодних офіційних заяв, коли 7 вересня 2025 року російська ракета влучила у справжню будівлю уряду України.

Сибіга підкреслив, що Росія має тривалий досвід фальшивих заяв і часто звинувачує інших у тому, що сама планує зробити, тому її словам не можна довіряти. «Така реакція на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграє російській пропаганді та заохочує Москву до подальших звірств і брехні», – наголосив він.

Дипломати закликав лідерів діяти відповідально та утримуватися від реакцій на неперевірені твердження, оскільки це підриває прогрес у мирному процесі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій.