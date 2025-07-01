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«Наш край» добився скасування заборони своєї діяльності. Заява партії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Наш край» добився скасування заборони своєї діяльності. Заява партії
Співголова партії «Наш край» Олександр Мазурчак

Партія  «Наш край» добилася через суд скасування заборони своєї діяльності

Верховний Суд виніс рішення про законність діяльності партії «Наш край» та незаконність спроб її заборонити. Про це повідомляється в заяві, розміщеній на сайті партії.

«1 липня Верховний Суд виніс рішення про законність діяльності партії «Наш край» та незаконність спроб її заборонити. Дане рішення остаточне та оскарженню не підлягає. Звинувачення на адресу партії з вимогою її заборони через нібито проросійську та антидержавницьку позиції, були визнані судом безпідставними та незаконними. І за духом, і за буквою закону. Партія відстояла очевидну істину: «Наш край» – проукраїнська політична сила», – йдеться в заяві партії.

«Наш край» повідомляє, що розгляд апеляційної скарги партії у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду тривав майже рік. Суд взяв до уваги аргументи щодо послідовної проукраїнської позиції партії. А саме:

  • З моменту заснування у 2014 році всі офіційні джерела партії відображають послідовну проукраїнську позицію партії «Наш край»: офіційна програма партії, передвиборчі програми партії, офіційний сайт і сторінки партії у соціальних мережах, заяви і коментарі співголів партії, «Газета наш край» тощо.
  • Послідовну проукраїнську позицію партії «Наш край» публічно засвідчено у низці офіційних заяв партії напередодні та з початком повномасштабної агресії рф проти України.
  • Вже в перший рік війни 66 депутатів місцевих рад від «Нашого краю» та 920 членів партії вступили в ЗСУ.

«Наш край» налічує понад 10 тисяч членів та близько 1700 депутатів місцевих рад. Природньо, що деякі з членів партії, як і представники влади і правоохоронних органів України, як і сотні інших громадян України на окупованих територіях, можуть підозрюватись у співпраці з окупантами. Але партія рішуче реагувала на ці поодинокі випадки – і виключала таких осіб із своїх лав. Ми рішуче засуджуємо всіх колаборантів та зрадників, їм не місце у нашій партії!» – йдеться у заяві.

Також у заяві зазначається, що, попри позитивне судове рішення, «Наш край» наразі не планує повертатися до активної політичної діяльності.

«З середині 2022 року партія  фактично припинила будь-яку публічну активність через те, що більшість членів партії зосередилась на волонтерській діяльності та службі в ЗСУ. Партія не планує повертатися до активної політичної діяльності. Сьогодні всі зусилля мають концентруватися на допомозі Україні вистояти і перемогти. «Ти в ЗСУ або ти для ЗСУ» – це єдиний заклик, з яким ми хочемо звернутися до своїх членів та прихильників», – наголошують в партії.

Раніше повідомлялося, що у травні 2024 року було відкрито провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону діяльності партії «Наш край». 19 червня минулого року суд першої інстанції виніс рішення про заборону партії.

Теги: партії Наш край правосуддя

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