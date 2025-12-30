Головна Країна Політика
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир
Глава держави особисто передав сертифікати військовослужбовцям, а також рідним полеглих бійців
фото: Офіс президента

Військовослужбовці відзначились у захисті неба, боях проти РФ та ліквідації наслідків ворожих атак

Президент України Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми продовжуємо традицію української державної вдячності – вдячності нашим військовим, вдячності нашим Героям України, які проявили себе надзвичайно у захисті нашої держави, у захисті наших позицій, у захисті нашого суверенітету, у захисті наших людей. Україна – це держава, що відбулася завдяки сміливості саме українців», – сказав він.

Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир фото 1
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир фото 2
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир фото 3
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир фото 4

Володимир Зеленський закликав пам’ятати, якою ціною Україні дається свобода. «Український дім завжди буде на політичній мапі світу. Надзвичайно важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім. Це найменше, що держава може зробити для того, щоб сказати вам дякуємо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив дев’ять сертифікатів на отримання квартир рідним загиблих воїнів та одинадцять – особисто Героям України. Це представники Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління ДСНС України.

фото: Офіс президента
фото: Офіс президента

Зазначається, що військовослужбовці відзначились у захисті неба над Одесою та Одещиною, у боях на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Сумщині, Харківщині, Київщині, під час операції на Курщині та під час ліквідації наслідків ворожих атак на Полтаву й Полтавщину.

Нагадаємо, у День Збройних сил України, президент Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно. Глава держави зазначив, що саме завдяки сміливості й рішучості українських захисників вдалося зберегти країну.

