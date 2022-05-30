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    У світі

    Норвегія змінює офіційну назву Білорусі

    Норвегія змінить назву Білорусі - Норвегія змінює офіційну назву Білорусі
    Норвегія змінить назву Білорусі
    фото з відкритих джерел

    В країні не хочуть сприймати Білорусь як продовження Росії

    Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гітфельт оголосила, що Норвегія офіційно змінила назву Білорусі. Тепер норвезькою країна називатиметься саме «Білорусь» (Belarus), а не Hviterussland (буквально – «Біла Росія»), цитують міністра місцеве видання vg.no та Білоруська служба Радіо Свобода.

    «Ми робимо це на знак солідарності з білоруським демократичним рухом і щоб країна не сприймалася як продовження Росії», – заявила міністр.

    У 2019 році уряд Швеції також оголосив, що тепер в офіційних відносинах називатиме Білорусь (Belarus) замість Vitryssland («Біла Росія»). Це також було зроблено, аби підкреслити суверенітет цієї країни та національну ідентичність білорусів.

    Данія також стала офіційно називати країну Білоруссю із 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що Лукашенко може завдати удару Україні в спину.

    Нагадаємо, підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону на Волинському та Поліському напрямках. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Норвегія Україна окупація #stoprussia
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    Норвегія змінює офіційну назву Білорусі