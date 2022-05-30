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    Події в Україні

    Сєверодонецьк: розбито штурмову групу окупантів, у полон взято двох

    Українські десантники на Луганщині взяли у полон двох російських військових - Сєверодонецьк: розбито штурмову групу окупантів, у полон взято двох
    Українські десантники на Луганщині взяли у полон двох російських військових
    фото: Telegram Бутусова

    Деяких окупантів зі складу групи також було ліквідовано

    У Сєверодонецьку українські військовослужбовці розбили штурмову групу 7-ї бригади російських окупантів. Про це у своєму Telegram повідомив журналіст Юрій Бутусов.

    Він також зазначив, що двоє окупантів потрапили у полон.

    «Розгромлена штурмова група 7-ї бригади ЗС РФ у Сєверодонецьку. Десантники 81-ї бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та мешканця окупованих територій Григорія Гуджієва», – йдеться у повідомленні.

    Бутусов додав, що деяких окупантів зі складу 7-ї бригади російської армії було ліквідовано.

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    Сєверодонецьк: розбито штурмову групу окупантів, у полон взято двох
    Сєверодонецьк: розбито штурмову групу окупантів, у полон взято двох
    Сєверодонецьк: розбито штурмову групу окупантів, у полон взято двох
    фото: Юрій Бутусов

    Нагадаємо, у неділю, 29 травня, співробітники батальйону поліції особливого призначення Нацполіції Луганщини евакуювали із Сєвєродонецька п’ятьох мирних мешканців, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста окупаційними військами.

    Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за добу 29 травня окупанти зруйнували у Сєвєродонецьку щонайменше 12 будинків. Наразі тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна полон Україна окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    Сєверодонецьк: розбито штурмову групу окупантів, у полон взято двох