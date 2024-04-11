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Україна може отримати радянські ракети для ППО – президент Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна може отримати радянські ракети для ППО – президент Польщі
Дуда запевнив, що Польща має у своїх запасах радянські ракети
фото з відкритих джерел

Дуда пообіцяв проговорити надання Україні радянських ракет для ППО з польським Міністром оборони

Польща може передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з очільником України Володимиром Зеленським та главою Литви Гітанасом Науседою.

Дуда наголосив, що питання ракет він вже порушив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський.

«Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву», – додав він.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

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Теги: ракета системи ППО Анджей Дуда Володимир Зеленський Польща

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