Військова допомога Україні: Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів

Володимир Зеленський: «Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні»

Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні, 400 млн євро було виділено на відновлення України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України» – написав Зеленський.

Зеленський та Рютте також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Президент подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками «Реєстру збитків».

Також було обговорено підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Зеленський запросив Нідерланди приєднатися.

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови закликала Нідерланди передати системи ППО Україні.

Нагадаємо, також Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають початися вже цього року. Як зауважила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, загаломплануєтья передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури