Головна Країна Політика
search button user button menu button

Військова допомога Україні: Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військова допомога Україні: Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів
Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні»

Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні, 400 млн євро було виділено на відновлення України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України» – написав Зеленський.

Зеленський та Рютте також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Президент подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками «Реєстру збитків».

Також було обговорено підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Зеленський запросив Нідерланди приєднатися.

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови закликала Нідерланди передати системи ППО Україні.

Нагадаємо, також Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають початися вже цього року. Як зауважила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, загаломплануєтья передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури

Читайте також: F-16 для України. Прем’єр-міністр Нідерландів зробив заяву
Теги: військова допомога Володимир Зеленський Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герт Вілдерс може відмовитися від посади глави уряду Нідерландів
Переможець парламентських виборів у Нідерландах може відмовитися від посади
13 березня, 21:41
Українські лижники посіли перше місце, здобувши сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі
Зеленський нагородив збірну України, яка завоювала 19 медалей на Дефлімпіаді
15 березня, 15:23
Президент Зеленський навідався до 117-ї окремої бригади територіальної оборони
Зеленський відвідав Сумщину (фото, відео)
27 березня, 17:19
Президент розповів, що реакція США на удари по російських НПЗ не була позитивною
Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ
29 березня, 23:59
Зеленський наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів
Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року
3 квiтня, 13:26
Аналітик наголошує, що ресурсів для наступу на Харків у ворога немає
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
9 квiтня, 06:08
На думку Кучми, Зеленський має сьогодні такий досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
5 квiтня, 17:14
Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціює відсторонення спікера палати представників Майка Джонсона
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
7 квiтня, 02:45
Президент вкотре повторив, що російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією
Зеленський прибув до Литви на саміт Триморʼя
Вчора, 11:29

Політика

Військова допомога Україні: Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів
Військова допомога Україні: Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021
У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів, аніж у 2021
Заступник Єрмака отримав нову посаду в МЗС
Заступник Єрмака отримав нову посаду в МЗС
Шмигаль пояснив, як нараховуватимуться додаткові виплати військовим «на нулі»
Шмигаль пояснив, як нараховуватимуться додаткові виплати військовим «на нулі»
Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»
Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»
«Треба більше розраховувати на себе». Гетманцев попередив українців
«Треба більше розраховувати на себе». Гетманцев попередив українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
118K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
65K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
29K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
18K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua