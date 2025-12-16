Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні

Частина коштів піде на закупівлю боєприпасів для українських винищувачів

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив про прискорене виділення допомоги Україні: €250 млн спрямують на закупівлю боєприпасів для українських F-16 у США, а загальна сума підтримки країни прискорено зросте до €700 млн. Про це на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив Схооф, захід транслював канал Офісу президента в YouTube.

Схооф вказав, що €250 млн буде призначено для закупівлі у США боєприпасів для винищувачів F-16.

Він наголосив на потребі й далі підтримувати Україну «на всіх фронтах», особливо у військовій сфері, адже він не бачить ознак, що нелегітимний президент країни-агресора РФ Володимир Путін дійсно готовий до миру в Україні.

«Ми маємо й далі надавати Україні можливість продовжувати свою боротьбу так довго, як це потрібно», – додав прем'єр Нідерландів.

Нагадаємо, що 1 грудня Нідерланди повідомляли про виділення для Україні додаткових €250 млн на протиповітряну оборону, боєприпаси для F-16 та безпілотні системи. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив на потребі подальшого тиску на країну-агресора Росію дипломатичними й економічними каналами, а також через військові постачання Україні.