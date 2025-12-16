Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні
Нідерланди пришвидшують виділення коштів
фото з трансляції

Частина коштів піде на закупівлю боєприпасів для українських винищувачів

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив про прискорене виділення допомоги Україні: €250 млн спрямують на закупівлю боєприпасів для українських F-16 у США, а загальна сума підтримки країни прискорено зросте до €700 млн. Про це на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив Схооф, захід транслював канал Офісу президента в YouTube.

Схооф вказав, що €250 млн буде призначено для закупівлі у США боєприпасів для винищувачів F-16.

Він наголосив на потребі й далі підтримувати Україну «на всіх фронтах», особливо у військовій сфері, адже він не бачить ознак, що нелегітимний президент країни-агресора РФ Володимир Путін дійсно готовий до миру в Україні.

«Ми маємо й далі надавати Україні можливість продовжувати свою боротьбу так довго, як це потрібно», – додав прем'єр Нідерландів.

Нагадаємо, що 1 грудня Нідерланди повідомляли про виділення для Україні додаткових €250 млн на протиповітряну оборону, боєприпаси для F-16 та безпілотні системи. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив на потребі подальшого тиску на країну-агресора Росію дипломатичними й економічними каналами, а також через військові постачання Україні.

Читайте також:

Теги: міністр Нідерланди військові боєприпаси президент YouTube Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нульовий день» у війську
«Нульовий день» у війську
Вчора, 16:00
«Розпочали зустріч», – повідомив президент
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
14 грудня, 17:43
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
13 грудня, 07:08
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Військовослужбовець Ігор Луценко вважає: росіяни не відмовлилися від лідквідації України. А тому говорити про «компромісний мир» – це самообман або завуальована капітуляція
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
9 грудня, 14:35
Зима нагадала про себе: сніг помітили у Карпатах та центральних областях
Україну засипало першим снігом: в яких областях
9 грудня, 13:08
Відновлення польотів в Україну стане можливим після безпечного неба та відкриття аеропортів
Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба
4 грудня, 16:18
Для РФ Крим – це перш за все військова база на Чорному морі
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
25 листопада, 10:15
Ключем до розв'язання всіх рівнів кризи є рівень політичний
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє
24 листопада, 16:56

Політика

Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні
Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні
Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності
Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності
Скандал у Раді: нардеп Тарута прокоментував бійку з Безуглою
Скандал у Раді: нардеп Тарута прокоментував бійку з Безуглою
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності
Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності
Зеленський розповів про зустріч із Санду
Зеленський розповів про зустріч із Санду

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua