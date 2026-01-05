Головна Країна Політика
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку
фото: СБУ

Як зазначають правоохоронців, СБУ – це одна із найважливіших складових Сил оборони

За час перебування на посаді керівника Служби безпеки Василь Малюк вперше в історії держави перетворив СБУ на ефективну спецслужбу країни, що воює. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Спецоперації СБУ

Одна із найяскравіших операцій – «Павутина», завдяки якій було завдано потужного удару по ядерній тріаді РФ та уражено 41 військовий літак одразу на чотриьох аеродромах росіян. Генерал-лейтенант особисто координував підготовку та здійснення цієї зухвалої спецоперації в глибокому тилу ворога.

Так само Малюк планував і відповідав за проведення трьох унікальних атак на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою – у 2022 році, морськими дронами Sea Baby у 2023-му та підводним підривом у 2025 році.

Важливою запорукою успішних дій Служби безпеки на воді стала розробка та використання унікальних морських бойових дронів Sea Baby. Результат: 14 уражених російських кораблів та припинення домінування РФ у Чорному морі.

За каденції генерал-лейтенанта Малюка вперше в історії уражено російську субмарину класу «Варшавянка» у порту Новоросійська підводним дроном Sub SeaBaby.

Крім цього, СБУ системно атакує нафтопереробну галузь окупантів, яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни РФ проти України.

Контррозвідка

Зазначається, що за час керівництва Малюка значно посилилася робота контррозвідки. Так, наразі СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні. Завдяки комплексним заходам Служби безпеки викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи.

З 2022 року слідчі СБУ оголосили понад 3 800 підозр за держзраду. Серед фігурантів – представники УПЦ МП, проти яких розслідують понад 180 кримінальних проваджень.

«Ще одним надважливим напрямом роботи за керівництва Василя Малюка стало системне самоочищення СБУ від російських «кротів». У Службі викрили понад десять агентів РФ, зокрема високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча, яких особисто затримував генерал Малюк», – йдеться в заяві.

Успіхи СБУ на фронті

Зазначається, що СБУ – це одна із найважливіших складових Сил оборони. Бійці Служби безпеки разом із бійцями з інших підрозділів звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції, виконують завдання на Покровському напрямку та інших найскладніших ділянках фронту.

Крім того, ЦСО «А» СБУ стабільно входить до трійки найбільш результативних підрозділів України за обсягами знищеної техніки та живої сили рашистів за допомогою БпЛА. Майже кожен п’ятий танк, уражений українськими захисниками, – на рахунку саме СБУ.

Трансформація Служби безпеки

Також за керівництва Василя Малюка відбулась суттєва трансформація Служби безпеки України: ініційовано законодавчі зміни, які суттєво посилили СБУ в боротьбі з російською агресією, тероризмом, диверсіями, кібератаками та у захисті критичної інфраструктури. Розпочато впровадження стратегії розвитку СБУ на 2025-2030 роки, законодавчо збільшено чисельність ЦСО «А», переформатовано підслідність із фокусом на захист нацбезпеки тощо.

«Служба безпеки України продовжить виконання покладених на неї завдань. Ми і надалі будемо бити окупанта на землі, у небі та на воді. Проникати у його глибокі тили й завдавати ударів там, де він цього не чекає. Робитимемо все, щоб і надалі наша держава була могутньою та процвітаючою. Тільки наша непохитна єдність, взаємна довіра та спільне бачення майбутнього здатні зупинити ворога та зламати хребта його злочинній армії» – підбив підсумки Василь Малюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки. Відповідно до законодавства, голову СБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України. Тепер у голови СБУ буде перший заступник і чотири заступники, а у разі тимчасової відсутності керівника його обов’язки виконуватиме перший заступник або інший визначений заступник.

