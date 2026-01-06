Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ

Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому ввів до складу РНБО керівника ОП Кирила Буданова

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, що стосуються кадрових змін у вищих ешелонах безпекового сектору, пише «Главком».

Зокрема, згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони введено керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Водночас лави РНБО покинув О. Іващенко.

Паралельно з цим суттєві зміни відбулися у керівному складі Служби безпеки України. Окрім призначення нового тимчасового очільника відомства, переформатовано корпус заступників:

Олександра Поклада призначено першим заступником голови СБУ (раніше обіймав посаду заступника);

Андрій Тупіков, який до цього керував Департаментом контррозвідки, став заступником голови СБУ;

Денис Килимник отримав посаду заступника голови СБУ та очолив Антитерористичний центр.

У межах ротації з посад були звільнені Сергій Андрущенко (колишній перший заступник та керівник АТЦ), Сергій Наумюк (заступник голови СБУ) та Олександр Дубровін, який керував Департаментом військової контррозвідки. Усі укази щодо призначень та звільнень набрали чинності з моменту їх опублікування.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили завдання поточний рік та кадрові зміни в МЗС.

«Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент України заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».

Зеленський наголосив на ефективності роботи Сибіги та підкреслив, що задоволений результатами діяльності зовнішньополітичного відомства.