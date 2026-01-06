Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому ввів до складу РНБО керівника ОП Кирила Буданова

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, що стосуються кадрових змін у вищих ешелонах безпекового сектору, пише «Главком».

Зокрема, згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони введено керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Водночас лави РНБО покинув О. Іващенко.

Паралельно з цим суттєві зміни відбулися у керівному складі Служби безпеки України. Окрім призначення нового тимчасового очільника відомства, переформатовано корпус заступників:

  • Олександра Поклада призначено першим заступником голови СБУ (раніше обіймав посаду заступника);
  • Андрій Тупіков, який до цього керував Департаментом контррозвідки, став заступником голови СБУ;
  • Денис Килимник отримав посаду заступника голови СБУ та очолив Антитерористичний центр.

У межах ротації з посад були звільнені Сергій Андрущенко (колишній перший заступник та керівник АТЦ), Сергій Наумюк (заступник голови СБУ) та Олександр Дубровін, який керував Департаментом військової контррозвідки. Усі укази щодо призначень та звільнень набрали чинності з моменту їх опублікування.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили завдання поточний рік та кадрові зміни в МЗС. 

«Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент України заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».

Зеленський наголосив на ефективності роботи Сибіги та підкреслив, що задоволений результатами діяльності зовнішньополітичного відомства.

Теги: СБУ РНБО кадрові зміни Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів нараду з прем'єркою Свириденко
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
4 сiчня, 20:35
Президент у новорічну ніч звернувся до українців
Зеленський привітав українців з Новим роком (відео)
31 грудня, 2025, 23:44
Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
30 грудня, 2025, 04:14
Українська та американська сторони провели перемовини у Флориді
Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського
29 грудня, 2025, 11:00
Глава держави анонсував відповіді на дії Білорусі
Білорусь допомагає РФ наводити «шахеди» на Україну. Президент розповів деталі
26 грудня, 2025, 19:22
Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум
Мирна угода. Чекаємо на фінальну пропозицію-ультиматум
24 грудня, 2025, 22:37
Зеленський відвідав Польщу для першої зустрічі з президентом Навроцьким
Президент України прибув до Польщі
18 грудня, 2025, 19:21
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський звертаються до медіа на пресконференції
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
15 грудня, 2025, 21:31
Трамп: Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
10 грудня, 2025, 23:47

Політика

Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка

Новини

Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua