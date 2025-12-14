Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри

Основною темою обговорення стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України

У Берліні розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Як інформує «Главком», глава держави оприлюднив перші кадри переговорного процесу.

«Розпочали зустріч», – повідомив президент, додавши до допису прапори України, Німеччини та США.

Разом з українською стороною до німецької столиці прибули представники США – Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які представляють команду президента Дональда Трампа. Також на зустрічі присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Основною темою обговорення стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України та можливі параметри майбутніх домовленостей.

5 фото На весь екран









Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув із робочим візитом до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Також до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО».

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.