Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
«Розпочали зустріч», – повідомив президент
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Основною темою обговорення стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України

У Берліні розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Як інформує «Главком», глава держави оприлюднив перші кадри переговорного процесу.

«Розпочали зустріч», – повідомив президент, додавши до допису прапори України, Німеччини та США.

Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри фото 1

Разом з українською стороною до німецької столиці прибули представники США – Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які представляють команду президента Дональда Трампа. Також на зустрічі присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Основною темою обговорення стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України та можливі параметри майбутніх домовленостей.

5 фото
На весь екран

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув із робочим візитом до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні. 

Також до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». 

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Читайте також:

Теги: США Німеччина Україна президент Фрідріх Мерц переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
15 листопада, 23:14
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару з'являється у дверях свого будинку під час домашнього арешту в Бразиліа
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
22 листопада, 14:25
Політик стверджує, що початкова угода з 28 пунктів є «абсолютно нормальним стартом для перемовин»
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
27 листопада, 09:05
Трамп: Я, як Президент Сполучених Штатів, і всі, хто пов’язаний з інститутом президентства, – з вами!
Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці
26 листопада, 22:46
На запитання про шанси на мир, Рубіо уникав конкретних прогнозів, але чітко вказав на головну перешкоду
Тільки Путін може закінчити війну в Україні – Рубіо
3 грудня, 05:41
Європейські лідери наголосили, що мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
Зеленський розповів про переговори з лідерами Британії, Франції та Німеччини
8 грудня, 19:25
Кінцева мета зусиль залишається незмінною – досягнення справедливого миру, каже Сибіга
Українська делегація вирушила до США: МЗС назвало головну мету візиту
29 листопада, 17:50
Символічна ціна на горілку Trump здивувала америкаців
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump
1 грудня, 18:11
Президент: Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є
Зеленський анонсував нові переговори
3 грудня, 21:28

Політика

Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів
Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
Тимошенко показала, як молилася за Україну (фото)
Тимошенко показала, як молилася за Україну (фото)
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua