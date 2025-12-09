Україну засипало першим снігом: в яких областях
Українці помітили перший сніг грудня на високогір’ї Карпат та в низинних областях
Сьогодні зранку українці у кількох областях помітили перший сніг грудня. На високогір’ї Карпат, а також у Черкаській, Сумській, Чернігівській областях і тимчасово окупованому Луганську поверхні вкрилися тонким шаром білого покриву. Про це повідомляє «Главком».
Карпати
Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував атмосферні знімки з Карпат, де вже панує справжня зима. Кадри демонструють містичну Чорногору, огорнуту туманами й снігом, та повний місяць, що сяє над Піп-Іваном.
На горі Піп Іван, одній із найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), станом на 9 годину ранку було хмарно, вітер західний 7 м/с, а температура – -5°C. На високогір’ї видно невеликий шар снігу, повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.
На вершині гори розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомі під назвою «Білий Слон».
Черкащина та Сумщина
Сніг також зафіксували у селищі Драбів Золотоніського району Черкаської області та в Шосткинському районі Сумської області.
Чернігівщина
У Прилуках Чернігівської області трохи засніжило землю та дерева.
Окупована Луганщина
9 грудня на тимчасово окупованій території Луганської області вперше цього сезону випав сніг. У соцмережах масово публікують фото та відео засніжених вулиць і парків Луганська.
Метеорологи попереджають про ймовірні опади у вигляді мокрого снігу в Чернігівській, Сумській та східних областях, а також подекуди в Черкаській області. На заході та півдні країни переважатимуть дощі, можливий туман у Закарпатті, Прикарпатті та центральних областях.
Вдень температура по Україні коливатиметься від 0 до 5°C, на заході та півдні – від 4 до 9°C, вітер місцями посилюватиметься до 15-20 м/с у Карпатах.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиниться під впливом хмарного та вологого циклону. Про це попереджає ДСНС, інформує «Главком».
