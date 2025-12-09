Україну засипало першим снігом: в яких областях

Зима нагадала про себе: сніг помітили у Карпатах та центральних областях

Українці помітили перший сніг грудня на високогір’ї Карпат та в низинних областях

Сьогодні зранку українці у кількох областях помітили перший сніг грудня. На високогір’ї Карпат, а також у Черкаській, Сумській, Чернігівській областях і тимчасово окупованому Луганську поверхні вкрилися тонким шаром білого покриву. Про це повідомляє «Главком».

Карпати

Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував атмосферні знімки з Карпат, де вже панує справжня зима. Кадри демонструють містичну Чорногору, огорнуту туманами й снігом, та повний місяць, що сяє над Піп-Іваном.

Вражаючі світлини Карпат фото: Василь Фіцак

Повня місяця над г. Попіван у грудні 2025 фото: Василь Фіцак

На горі Піп Іван, одній із найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), станом на 9 годину ранку було хмарно, вітер західний 7 м/с, а температура – -5°C. На високогір’ї видно невеликий шар снігу, повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

Сніг помітили у Прикарпаті фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

На вершині гори розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомі під назвою «Білий Слон».

Черкащина та Сумщина

Сніг також зафіксували у селищі Драбів Золотоніського району Черкаської області та в Шосткинському районі Сумської області.

Місцеві мешканці Драбова показали перший сніг у Золотоніському районі фото: Галина Шевченко

Сумський район засніжило: мешканці діляться фото фото з відкритих джерел

Сніг у Сумському районі: білий покрив помітили на деревах і дорогах фото з відкритих джерел

Невеликий білий шар затримався на землі й деревах у місті Прилуки фото: рбк-україна

Чернігівщина

У Прилуках Чернігівської області трохи засніжило землю та дерева.

Перший сезонний сніг накрив 9 грудня тимчасово окупований Луганськ фото з відкритих джерел

Окупована Луганщина

9 грудня на тимчасово окупованій території Луганської області вперше цього сезону випав сніг. У соцмережах масово публікують фото та відео засніжених вулиць і парків Луганська.

Метеорологи попереджають про ймовірні опади у вигляді мокрого снігу в Чернігівській, Сумській та східних областях, а також подекуди в Черкаській області. На заході та півдні країни переважатимуть дощі, можливий туман у Закарпатті, Прикарпатті та центральних областях.

Вдень температура по Україні коливатиметься від 0 до 5°C, на заході та півдні – від 4 до 9°C, вітер місцями посилюватиметься до 15-20 м/с у Карпатах.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиниться під впливом хмарного та вологого циклону. Про це попереджає ДСНС, інформує «Главком».