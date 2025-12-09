Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну засипало першим снігом: в яких областях

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україну засипало першим снігом: в яких областях
Зима нагадала про себе: сніг помітили у Карпатах та центральних областях
фото з відкритих джерел

Українці помітили перший сніг грудня на високогір’ї Карпат та в низинних областях

Сьогодні зранку українці у кількох областях помітили перший сніг грудня. На високогір’ї Карпат, а також у Черкаській, Сумській, Чернігівській областях і тимчасово окупованому Луганську поверхні вкрилися тонким шаром білого покриву. Про це повідомляє «Главком».

Карпати

Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував атмосферні знімки з Карпат, де вже панує справжня зима. Кадри демонструють містичну Чорногору, огорнуту туманами й снігом, та повний місяць, що сяє над Піп-Іваном.

Вражаючі світлини Карпат
Вражаючі світлини Карпат
фото: Василь Фіцак
Повня місяця над г. Попіван у грудні 2025
Повня місяця над г. Попіван у грудні 2025
фото: Василь Фіцак

На горі Піп Іван, одній із найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), станом на 9 годину ранку було хмарно, вітер західний 7 м/с, а температура – -5°C. На високогір’ї видно невеликий шар снігу, повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

Сніг помітили у Прикарпаті
Сніг помітили у Прикарпаті
фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

На вершині гори розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомі під назвою «Білий Слон».

Черкащина та Сумщина

Сніг також зафіксували у селищі Драбів Золотоніського району Черкаської області та в Шосткинському районі Сумської області. 

Місцеві мешканці Драбова показали перший сніг у Золотоніському районі
Місцеві мешканці Драбова показали перший сніг у Золотоніському районі
фото: Галина Шевченко
Сумський район засніжило: мешканці діляться фото
Сумський район засніжило: мешканці діляться фото
фото з відкритих джерел
Сніг у Сумському районі: білий покрив помітили на деревах і дорогах
Сніг у Сумському районі: білий покрив помітили на деревах і дорогах
фото з відкритих джерел
Невеликий білий шар затримався на землі й деревах у місті Прилуки
Невеликий білий шар затримався на землі й деревах у місті Прилуки
фото: рбк-україна

Чернігівщина

У Прилуках Чернігівської області трохи засніжило землю та дерева.

Перший сезонний сніг накрив 9 грудня тимчасово окупований Луганськ
Перший сезонний сніг накрив 9 грудня тимчасово окупований Луганськ
фото з відкритих джерел

Окупована Луганщина

9 грудня на тимчасово окупованій території Луганської області вперше цього сезону випав сніг. У соцмережах масово публікують фото та відео засніжених вулиць і парків Луганська.

Україну засипало першим снігом: в яких областях фото 1

Метеорологи попереджають про ймовірні опади у вигляді мокрого снігу в Чернігівській, Сумській та східних областях, а також подекуди в Черкаській області. На заході та півдні країни переважатимуть дощі, можливий туман у Закарпатті, Прикарпатті та центральних областях.

Вдень температура по Україні коливатиметься від 0 до 5°C, на заході та півдні – від 4 до 9°C, вітер місцями посилюватиметься до 15-20 м/с у Карпатах.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня, більшість регіонів опиниться під впливом хмарного та вологого циклону. Про це попереджає ДСНС, інформує «Главком».

Читайте також:

Теги: українці Україна снігопад зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
Поради, як не витратити більше, ніж запланували
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
28 листопада, 07:07
Станом на кінець 2025 року Росія захопила 18,4% території України
Трамп і Україна. Як торгувати чужими землями
Вчора, 15:51
Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
Учасники зустрічі підтвердили свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
22 листопада, 14:37
Нідерланди посилюють оборонну підтримку України
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
1 грудня, 15:58
Фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки
Фон дер Ляєн назвала центральний пріоритет європейської безпеки
6 грудня, 05:21
За словами депутата Гетманцева, МВФ є «якорем», від якого залежать інші міжнародні програми фінансування
Україні бракує $60 млрд: Гетманцев пояснив, чому МВФ – безальтернативний
1 грудня, 14:50
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання оголосив регламент виступів перед голосуванням за бюджет
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
3 грудня, 14:37

Події в Україні

Україну засипало першим снігом: в яких областях
Україну засипало першим снігом: в яких областях
Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)
Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)
Коломойський знову кличе журналістів до суду
Коломойський знову кличе журналістів до суду
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
У трьох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У трьох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua