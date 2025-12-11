Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time

Американський президент прагне нав’язати власну мирну угоду, ігноруючи європейських союзників

Білий дім прагне нав’язати Україні «мирну угоду», яку Київ та європейські столиці вважають неприйнятною, оскільки вона виглядає як відверта капітуляція перед президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться в аналітичній статті Time.

План Трампа передбачає передачу РФ більшої частини українських територій, ніж та наразі контролює, а також зміну Конституції України із забороною вступу до НАТО в обмін на «розмиті гарантії безпеки».

На початку тижня під час зустрічі у Лондоні президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорювали, зокрема, заморожені російські активи та способи протидії вимогам Вашингтона. Мерц висловив стриманий скепсис щодо американських документів, зазначивши, що саме для цього європейські лідери зібралися разом.

Трамп, у свою чергу, звинуватив Європу в бездіяльності та заявив, що Путін має «перевагу», а Зеленський повинен почати «приймати речі», ймовірно, маючи на увазі запропонований мирний план.

Time зазначає, що це стало болючим сигналом для Європи: по-перше, Трамп фактично виключив європейців із переговорного процесу, ведучи діалог безпосередньо з Кремлем; по-друге, Європа не має достатніх важелів, щоб протистояти його позиції. Попри зростання оборонних витрат, континент залишається залежним від американської армії, озброєння та розвідки.

Це обмежує здатність Європи підтримувати Україну. Навіть якщо європейцям вдасться заповнити фінансові прогалини, їм усе одно потрібна американська техніка та озброєння. Адміністрація Трампа вже неодноразово призупиняла та відновлювала розвідувальні дії США щодо України. Без американської розвідки, яка визначає стратегічні цілі в Росії та попереджає про можливі авіаудари, захист України стає набагато складнішим.

У майбутньому Європа може створити власний оборонно-промисловий комплекс і зменшити залежність від США, але наразі загроза з боку Росії залишається актуальною. Примус України до невигідної угоди посилить позиції Путіна, що ще більше мотивує Росію використовувати гібридну війну для випробування європейських союзників.

Наразі європейські лідери стикаються з викликом: підтримувати Україну, одночасно намагаючись залишатися на боці Трампа, який, здається, ближчий до російського мислення, ніж будь-коли. Росія навіть схвалила Стратегію національної безпеки Трампа, відзначивши, що вона «здебільшого відповідає нашому баченню».

Time називає ці обставини «жахливими» для Європи. За словами журналістки, «між тиском на фронті в Україні, вторгненнями Росії в європейський повітряний простір і наближенням Білого дому до Кремля, єдиний вихід для європейських лідерів – балансувати на двох конях, сподіваючись, що їх не скинуть. Доля Європи більше не в її руках».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що 10 грудня він мав «досить жорстку» розмову про мир в Україні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Зазначили, що інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями.

Трамп заявив, що лідери європейських держав висловили бажання разом з українським президентом Володимиром Зеленським зустрітися із представниками Сполучених Штатів.