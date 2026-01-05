Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
Президент: «Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди»
фото: Офіс президента

У результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії

В українських містах триває ліквідація наслідків російських ударів. У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено завод з виробництва олії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського.

«У Дніпрі серед влучань – цивільне підприємство, виробник продовольства, звичайна соняшникова олія. І це для Росії, як виявляється, теж мішень», – прокоментував ворожу атаку президент.

Глава держави підкреслив, що кожен з ударів свідчить тільки про те, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. «Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо», – каже він.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Як відомо, Bunge Global SA – це глобальна агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована в Женеві, Швейцарія, зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Окрім того, що компанія є міжнародним експортером сої, вона також займається переробкою харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни. Компанія також є виробником ТМ «Олейна».

Читайте також:

Теги: Дніпро Володимир Зеленський обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
29 грудня, 2025, 19:13
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
23 грудня, 2025, 09:45
Україна не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО, бо не має відповідної ліцензії
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
20 грудня, 2025, 19:59
Наслідки атаки на Запоріжжя
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
16 грудня, 2025, 05:46
фото: Сергій Парпуланський
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
14 грудня, 2025, 05:16
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 2025, 10:02
Глава держав підтвердив, що Сполучені Штати поки що не готові бачити Україну в НАТО
Зеленський: США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні п’ятій статті НАТО
9 грудня, 2025, 21:59
Юрій Вітренко розповів, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
9 грудня, 2025, 11:52
Наслідки пожежі через вибух у Чернігові
Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці
8 грудня, 2025, 05:42

Політика

«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Президент оновив структуру керівництва СБУ

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua