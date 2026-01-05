«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра

У результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії

В українських містах триває ліквідація наслідків російських ударів. У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено завод з виробництва олії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського.

«У Дніпрі серед влучань – цивільне підприємство, виробник продовольства, звичайна соняшникова олія. І це для Росії, як виявляється, теж мішень», – прокоментував ворожу атаку президент.

❗️ Момент російської атаки на олійний завод у Дніпрі потрапив на відео pic.twitter.com/8whRVo1vxE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2026

Глава держави підкреслив, що кожен з ударів свідчить тільки про те, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. «Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо», – каже він.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Як відомо, Bunge Global SA – це глобальна агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована в Женеві, Швейцарія, зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Окрім того, що компанія є міжнародним експортером сої, вона також займається переробкою харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни. Компанія також є виробником ТМ «Олейна».