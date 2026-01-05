Головна Країна Політика
search button user button menu button

РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
Ворожий удар серйозно пошкодив американське підприємство
скриншот з відео ДСНС

Глава МЗС України: «Цей напад не був помилкою – він був навмисним»

Російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Як зазначив глава української дипломатії, удар серйозно пошкодив американське підприємство. «Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту», – каже він.

Міністр підкреслив, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні. Торік удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти.

Крім того, протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах, вказує міністр. «Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа», – пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Як відомо, Bunge – це глобальна агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована в Женеві, Швейцарія, зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Окрім того, що компанія є міжнародним експортером сої, вона також займається переробкою харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни. Компанія також є виробником ТМ «Олейна».

Читайте також:

Теги: Дніпро обстріл Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території одного з підприємств Одещини виникла масштабна пожежа
Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами
16 грудня, 2025, 10:52
Рятувальники ліквідували пожежу
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
16 грудня, 2025, 07:26
Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом
6 грудня, 2025, 10:28
На Вінниччині обстріл пошкодив 14 будинків
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
23 грудня, 2025, 14:36
РФ атакує Україну: Польща активувала авіацію
Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ по Україні
23 грудня, 2025, 09:05
Російські дрони потрапили у житлові будинки
У новорічну ніч Росія вдарила по Харківщині – ДСНС
1 сiчня, 10:21
Ніколас Мадуро ввів надзвичайний стан у Венесуелі
У Венесуелі введено надзвичайний стан
3 сiчня, 10:08
Біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної
Вчора, 18:44
Клініка «Медіком» на Оболоні після ворожої атаки
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
Сьогодні, 10:29

Політика

РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua