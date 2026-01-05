РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга

Глава МЗС України: «Цей напад не був помилкою – він був навмисним»

Російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Як зазначив глава української дипломатії, удар серйозно пошкодив американське підприємство. «Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту», – каже він.

❗️ Момент російської атаки на олійний завод у Дніпрі потрапив на відео pic.twitter.com/8whRVo1vxE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2026

Міністр підкреслив, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні. Торік удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти.

Крім того, протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах, вказує міністр. «Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа», – пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Як відомо, Bunge – це глобальна агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована в Женеві, Швейцарія, зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Окрім того, що компанія є міжнародним експортером сої, вона також займається переробкою харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни. Компанія також є виробником ТМ «Олейна».