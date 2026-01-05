Головна Країна Політика
search button user button menu button

Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
Президент повідомив, що триває робота над «новими особливими форматами посилення дронової складової нашого захисту»
фото: Офіс президента

Зеленський: «За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні»

Президент України Володимир Зеленський обговорив з майбутнім очільником Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат роботи відомства. Головним принципом має стати те, що технологічна оборона повинна зберігати життя воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою», – каже він.

Як наголосив глава держави, від початку великої війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку.

«Звісно, Україна абсолютно віддана дипломатії і прагне закінчити якнайшвидше цю війну. Але Росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що вони обговорили формати змін, які Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони. «За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення», – каже український лідер.

За словами Зеленського, технологічні рішення у сфері оборони вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тис. знищених окупантів, за листопад було 30 тис. підтверджених уражень, за жовтень було 26 тис. уражень.

«Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тим часом чинний очільник Міноборони займе місце міністра енергетики.

Читайте також:

Теги: Міноборони кадрові зміни Володимир Зеленський Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що забезпечення безпеки під час виборів залежить від партнерів
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
10 грудня, 2025, 21:01
СЗР України відстежує посилення впливу Китаю на Росію
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
10 грудня, 2025, 14:55
Знищений залізничний вокзал у Фастові
Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл
6 грудня, 2025, 11:55
Буданов зустрів звільнених на кордоні
Буданов зустрів на кордоні звільнених із Білорусі цивільних: як це було
13 грудня, 2025, 18:26
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
16 грудня, 2025, 18:25
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
28 грудня, 2025, 23:57
Магомедова звільнено з посади
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
31 грудня, 2025, 17:25
Сполучені Штати Америки знають, що робити з диктаторами, пожартував Зеленський
Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі
3 сiчня, 21:34
Кислицю звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента
Сьогодні, 11:35

Політика

Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
Зеленський обговорив із Героєм України бачення потенціалу СБУ
Зеленський обговорив із Героєм України бачення потенціалу СБУ

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua