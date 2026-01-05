Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони

Зеленський: «За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні»

Президент України Володимир Зеленський обговорив з майбутнім очільником Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат роботи відомства. Головним принципом має стати те, що технологічна оборона повинна зберігати життя воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою», – каже він.

Як наголосив глава держави, від початку великої війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку.

«Звісно, Україна абсолютно віддана дипломатії і прагне закінчити якнайшвидше цю війну. Але Росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що вони обговорили формати змін, які Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони. «За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення», – каже український лідер.

За словами Зеленського, технологічні рішення у сфері оборони вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тис. знищених окупантів, за листопад було 30 тис. підтверджених уражень, за жовтень було 26 тис. уражень.

«Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тим часом чинний очільник Міноборони займе місце міністра енергетики.