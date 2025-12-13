Головна Світ Політика
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
фото: Фокус

На борту судна перевозили компоненти, призначені для виробництва звичайних видів озброєння в Ірані

Минулого місяця в акваторії Індійського океану американська група спеціальних операцій провела успішний рейд на торговельне судно, що прямувало з Китаю до Ірану. Як повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на офіційні джерела в США, під час операції було виявлено та конфісковано військовий вантаж, передає «Главком».

За інформацією американських чиновників, на борту судна перевозили компоненти, призначені для виробництва звичайних видів озброєння в Ірані. З огляду на потенційну загрозу, знайдений вантаж було оперативно знищено на місці.

Захоплення судна відбулося у відкритому морі, за кількасот миль від берегів Шрі-Ланки. Після проведення обшуку та вилучення заборонених матеріалів американські військові дозволили судну продовжити свій рейс за запланованим маршрутом.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії.

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

До слова, США фактично дали Україні зелене світло на удари по «тіньовому флоту» Росії. 

Зазначається, що якщо за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після приходу в Білий дім республіканської адміністрації політика змінилася. За даними видання, Трамп не заперечував проти ударів і навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження об'єктів російської енергетики.

Теги: США Іран Китай військові

