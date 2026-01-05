Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі

Зеленський заявив, що очікує пропозицій від Сибіги для призначення першого заступника міністра

Найближчим часом міністр закордонних справ представить главі держави відповідні кандидатури

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили завдання поточний рік та кадрові зміни в МЗС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків», – каже він.

За словами президента, Сибіга найближчий часом представить відповідні кандидатури, аби провести кадрові зміни в дипломатичному корпусі. «Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент України заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».

Зеленський наголосив на ефективності роботи Сибіги та підкреслив, що задоволений результатами діяльності зовнішньополітичного відомства.