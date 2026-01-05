Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Зеленський заявив, що очікує пропозицій від Сибіги для призначення першого заступника міністра
фото: Офіс президента

Найближчим часом міністр закордонних справ представить главі держави відповідні кандидатури

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони обговорили завдання поточний рік та кадрові зміни в МЗС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків», – каже він.

За словами президента, Сибіга найближчий часом представить відповідні кандидатури, аби провести кадрові зміни в дипломатичному корпусі. «Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент України заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».

Зеленський наголосив на ефективності роботи Сибіги та підкреслив, що задоволений результатами діяльності зовнішньополітичного відомства.

Читайте також:

Теги: МЗС кадрові зміни Володимир Зеленський Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя без Єрмака. Це можливо!
Життя без Єрмака. Це можливо!
8 грудня, 2025, 08:52
Раніше повідомлялося, що глава держави обрав пʼятьох кандидатів на посаду майбутнього керівника Офісу президента
Офіс президента легше ліквідувати, ніж призначити його керівника – Зеленський
9 грудня, 2025, 22:24
Потяг прибуває до зруйнованого вокзалу у Фастові
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
6 грудня, 2025, 14:13
Між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб
Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії
13 грудня, 2025, 16:58
Провокативні білборди по всій Угорщині привернули увагу до нібито марнотратства українських і європейських політиків
В Угорщині з'явилися пропагандистські банери із Зеленським
22 грудня, 2025, 13:32
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 2025, 17:15
Головні заяви Трампа та Зеленського
Головні заяви Трампа та Зеленського
29 грудня, 2025, 00:28
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 2025, 17:44
Росіяни влучили КАБом по екопарку
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:18

Політика

Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
СБУ підбила підсумки роботи під керівництвом Малюка
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Зеленський обговорив із генералами СБУ майбутні спецоперації проти РФ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua