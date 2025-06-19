Ціни на газ в Україні злетіли до максимуму за понад 2,5 роки: причина

З початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%

На українському ринку станом на 18 червня ціни на природний газ зросли до понад 31 550 грн/тис. куб. м (з ПДВ), досягнувши найвищого рівня з 24 листопада 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Газ в Україні торгувався за цінами 31,2 – 31,9 грн/тис. куб. м (з ПДВ), значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 тис. грн/тис. куб м і вище. Ціни на природний газ в Україні зростають з початку травня 2025 року. Загалом, з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 раза.

В останні дні темпи зростання цін на газ прискорилися. Так, якщо напередодні на українському ринку зустрічалися ціни 29,5 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ), то вже у середу ціни перевищували 31,5 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Зазначається, що значною мірою зростання цін на природний газ в Україні пов’язано з ростом цін на європейських хабах, які в середу вперше з початку квітня 2025 р. перевищили 40 євро/MWh. Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на скраплений природний газ.

Ціни на природний газ інфографіка: ExPro

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит на ресурс в Україні. Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так і створюючи запаси на осінь-зиму. Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов’язав «Укрнафту» продавати газ власного видобутку для «Нафтогазу» за фіксованою ціною 12 тис. грн/тис. куб. м для постачання споживачам на умовах покладання спеціальних зобов’язань.

Нагадаємо, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану призведуть до зростання цін на газ у Європі, що з великою ймовірністю вплине й на український ринок. Іран постачав газ до Туреччини, а та, своєю чергою, перепродавала його в Європейський Союз. Через атаки на інфраструктуру постачання може зупинитися. Водночас турецька газова система не має можливості компенсувати втрати за рахунок російського газу, оскільки обидва основні трубопроводи – вже завантажені майже на повну.

До слова, станом на 26 травня вартість природного газу в Україні сягнула 23 тис. грн із ПДВ за тисячу кубометрів, що стало найвищим показником за понад два роки.