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NYT: Ізраїль відмовився від удару у відповідь по Ірану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
NYT: Ізраїль відмовився від удару у відповідь по Ірану
Після розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару по Ірану
фото: Reuters

Військовий кабінет Ізраїлю мав зібратися у неділю, щоб обговорити, як реагувати на іранську атаку

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану. Про це пише The New York Times із посиланням на двох ізраїльських посадовців.

За словами двох ізраїльських чиновників, військовий кабінет Ізраїлю мав зібратися у неділю, щоб обговорити, як реагувати на іранську атаку.

Як стверджують чиновники, одна з можливих реакцій – удар у відповідь, що запропонували деякі члени кабінету – була скасована після телефонної розмови прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу із президентом Джо Байденом у суботу, а також через те, що удари Ірану завдали порівняно незначної шкоди.

Зміст розмови між лідерами двох країн не розкривається. Водночас видання зазначає, що розмова Байдена та Нетаньягу після атаки Ірану була дуже «напруженою».

Раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог сказав, що повітряна атака з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня – це «оголошення війни». Герцог зазначив, що Ізраїль наразі розглядає всі варіанти відповіді на іранську атаку, але «не шукає війни».

Як повідомлялося, президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У розмові Байден підтвердив тверду відданість США безпеці Ізраїлю: «Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю».

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

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Теги: Беньямін Нетаньягу Джозеф Байден Ізраїль

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