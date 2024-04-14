«Це оголошення війни». Президент Ізраїлю прокоментував атаку Ірану

Ізраїль розглядає варіанти відповіді на іранську атаку, але «не шукає війни»

Повітряна атака з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня – це «оголошення війни». Про це заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News.

Герцог зазначив, що Ізраїль наразі розглядає всі варіанти відповіді на іранську атаку, але «не шукає війни».

«Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту й оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни», – наголосив він.

За словами президента Ізраїлю, атака з боку Ірану стала ще один прикладом того, як ця країна «поширює хаос, терор та нестабільність» по всьому світу.

«Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані й дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно. На жаль, все почалося 7 жовтня торік, коли помічник Ірану, угруповання ХАМАС, вчинило жорстоку різанину проти ізраїльських громадян, а решта вже історія», – сказав Ісаак Герцог, додавши, що Ізраїль «шукає миру».

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, Іран попередив, що відповість з іще більшою силою, якщо Ізраїль атакує країну у відповідь на удари в ніч на 14 квітня.

До слова, президент України Володимир Зеленський засудив масштабний удар Ірану по Ізраїлю.