Британія викликала посла Ізраїлю: причина

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак шокований інцидентом, який стався у Секторі Газа

У Секторі Гази внаслідок авіаудару було вбито семеро працівників організації World Central Kitchen

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази. Про це повідомляє The Telegraph.

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

Загиблими виявилися військовослужбовці Королівської морської піхоти 33-річний Джеймс Хендерсон та 57-річний Джон Чепмен. У вівторок ввечері BBC назвало ім'я третього загиблого британця – ним став Джеймс Кірбі. Організація попередила ізраїльську армію про маршрут пересування і мала нанесений на дах автомобіля логотип.

У вівторок ввечері прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів телефону розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетяньягу та заявив, що шокований інцидентом.

«Ми просимо Ізраїль терміново розслідувати те, що сталося, тому що очевидно, що є питання, на які потрібно відповісти», – сказав прем'єр-міністр Британії.

Ріші Сунак зазначив, що в смузі Гази загинуло занадто багато гуманітарних працівників та цивільних осіб, і що ситуація стає дедалі нестерпнішою.

Прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) причетна до удару по автомобілях працівників World Central Kitchen. Він назвав удар «ненавмисним» й описав його як трагічну подію, що «трапляється» у воєнний час.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль вдатися до «серйозних змін, щоб забезпечити безпеку гуманітарних працівників на місцях».

Також британське МЗС викликало посла Ізраїлю Ципі Хотовелі на 30-хвилинну зустріч з міністром розвитку країни Ендрю Мітчеллом.

Нагадаємо, що консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, зруйноване внаслідок ракетного удару. Про це пише Reuters.

За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Журналісти Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці побачили дим, що підіймався з-під уламків будівлі. На стовпі серед уламків висів іранський прапор.