ОБСЄ виступає за будь-яке політичне врегулювання ситуації на Донбасі



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Мирослав Лайчак

ОБСЄ орієнтується на населення, яке постраждало від наслідків конфліктів по обидва боки лінії зіткнення

ОБСЄ заявила, що для досягнення прогресу необхідно постійне виконання мінських угод.

Про це голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив в інтерв’ю російському агентству ТАСС.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримує роботу всіх форматів, які можуть сприяти політичному врегулюванню ситуації на Донбасі.

За словами Лайчака, для досягнення якого-небудь прогресу необхідно постійне укладення та виконання існуючих зобов’язань, особливо мінських угод.

«Україна – наш найближчий сусід, який стикається із збройним конфліктом на своїй території. Це, звичайно, не залишає нас байдужими. ОБСЄ приділяє особливу увагу подіям в Україні, про що свідчить той факт, що найбільша місія спостерігачів ОБСЄ – СММ діє на території України», – заявив він.

Лайчак заявив, що «Словаччина як голова ОБСЄ підтримує роботу всіх форматів, які можуть сприяти політичному врегулюванню кризи».

Він зазначив, що ОБСЄ орієнтується на населення, яке постраждало від наслідків конфліктів по обидва боки лінії зіткнення, працює над розширенням безпечних зон прогресом питання розмінування, ремонтом критично важливої інфраструктури, обміном ув’язненими і загальним поліпшенням гуманітарної ситуації.

Також приділяється особливу увагу ситуації на контрольно-пропускних пунктах лінії зіткнення.