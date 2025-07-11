Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Суд зняв арешт із судна, яке належало РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд зняв арешт із судна, яке належало РФ
Судно було продано на аукціоні за понад 6 млн грн
фото з відкритих джерел

Суд визнав, що корабель втратив зв’язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу

Суд зняв арешт із російського судна Nika Spirit, яке перебувало в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у межах кримінального провадження. Корабель було реалізовано на відкритому аукціоні через систему «Prozorro.Продажі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АРМА.

За результатами конкурентних торгів актив, попередньо оцінений у 2,4 млн, було реалізовано за 6,4 млн грн. Новим власником корабля стала українська компанія, яка придбала судно. Суд визнав, що актив втратив зв’язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу – комерційної власності.

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з Росією. Серед переданих активів також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду Києва у квітні 2023 року.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Також один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. До бюджету України щомісяця надходитиме понад 5,7 млн грн. Новим управителем, визначеним за результатами відкритого конкурсу, стало приватне підприємство «Марінекс».

Раніше стало відомо, що Дніпровський районний суд Києва за клопотанням прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя передав на реалізацію Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ще одне судно, повʼязане з Росією

До слова, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вперше оголосило про запуск серії конкурсів на управління арештованими квартирами, які будуть передані для потреб українських захисників, членів їхніх сімей та тих, хто втратив житло внаслідок війни.

Читайте також:

Теги: корабель АРМА арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАБУ підозрює Олексія Чернишова у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
1 липня, 15:45
Танкер перебував під прапором Маршалових островів
У Середземному морі вибухнув танкер «тіньового флоту» РФ: деталі від розвідки
1 липня, 12:57
Правоохоронці вилучили тисячі китайських електровелосипедів та електроскутерів
У ЄС викрито масштабну схему ввезення нелегального імпорту з Китаю
27 червня, 11:21
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС
25 червня, 20:36
Британські військові кораблі стежили за «Бойким» під час його проходження через Ла-Манш
Росія використовує військовий корабель для захисту санкційної нафти
25 червня, 07:52
АРМА зафіксувала незаконне використання арештованого заводу ТОВ «Бетонбуд»
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
19 червня, 13:38
Законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами
Рада проголосувала за реформу АРМА
18 червня, 12:47
Пхеньян хоче щорічно будувати два есмінці типу Choe Hyon
Північна Корея відремонтувала есмінець, який зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
13 червня, 20:06
Колишній командир оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін
Генерал Галушкін вийшов із СІЗО
12 червня, 10:00

Економіка

Суд зняв арешт із судна, яке належало РФ
Суд зняв арешт із судна, яке належало РФ
Європейці розкритикували нові податкові ініціативи Верховної Ради, пов’язані з надрокористуванням
Європейці розкритикували нові податкові ініціативи Верховної Ради, пов’язані з надрокористуванням
Одещина вибилась у лідери по збору зерна: статистка збору врожаю
Одещина вибилась у лідери по збору зерна: статистка збору врожаю
Україна отримала новий транш від ЄС з заморожених російських активів
Україна отримала новий транш від ЄС з заморожених російських активів
Скільки коштуватиме відбудова та модернізація України? Шмигаль відповів
Скільки коштуватиме відбудова та модернізація України? Шмигаль відповів
Ексглава «Укренерго» Кудрицький запускає енергетичний проєкт на $30 млн
Ексглава «Укренерго» Кудрицький запускає енергетичний проєкт на $30 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
20K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
13K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
5092
За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua