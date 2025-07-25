Масштабна схема в Міноборони: арештовані 100 млн грн передано АРМА

Раніше полковнику-організатору схеми та трьом військовим вже було повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень

Суд ухвалив рішення про передачу до Агентства з розшуку та менеджменту активів понад 100 млн грн, вилучених у межах кримінального провадження щодо масштабної корупційної схеми в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР встановили, що начальник одного з відділів управління логістики спецслужби, полковник, спільно зі спільниками, організував схему із завищеними цінами при закупівлі вантажної техніки для Збройних Сил України.

фото: ДБР

У вересні – жовтні 2024 року посадовець вносив до тендерної документації дискримінаційні умови, щоб усунути конкурентів. Це забезпечувало перемогу в торгах «потрібній» приватній компанії, яка постачала техніку за значно завищеними цінами. Внаслідок цієї корупційної оборудки державі було завдано збитків на понад 64 млн грн.

фото: ДБР

У червні 2025 року працівники ДБР провели серію обшуків у помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах приватної компанії в Києві, Київській області та Черкасах. Під час слідчих дій було вилучено значну суму готівки в національній та іноземній валюті. Ці кошти були негайно арештовані.

фото: ДБР

За рішенням суду до АРМА передано:

понад 2,7 млн грн;

понад $1,8 млн;

майже €427 тис.

Загальна сума переданих коштів перевищує 100 млн грн.

Раніше полковнику-організатору схеми та трьом військовим вже було повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Засновнику та менеджеру приватної компанії інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оперативно розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000, яке сталося ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів Волинської області. Авіакатастрофа трапилася під час виконання бойового польотного завдання.