Суд конфіскував $35 млн у ексголови КМДА

У вересні 2024 року слідчі ДБР вже повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків цьому депутату

Кошти передані в управління АРМА

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 млн доларів США). Ці кошти та цінні папери зберігалися на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург та були заарештовані в межах кримінального провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Власником заарештованих активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому – заступник голови фракції «Партії регіонів» та очільник Київської міської державної адміністрації. За даними слідства, він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Ці компанії щороку приносили йому значні прибутки, проте податки до бюджету України він не сплачував.

ДБР за оперативного супроводу СБУ розслідує це кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі ДБР вже повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків цьому депутату.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.

ДБР не називає імені підозрюваного, але у повідомленні називає його народним депутатом України I, III-VII скликань, у минулому – заступником голови фракції Партії регіонів та очільником КМДА. Джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що це Володимир Макеєнко.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним антикорупційним бюро України встановили, що керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області придбав та оформив Mercedes-Benz G400 D вартістю 5,65 млн грн на свою матір у 2023 році. Верховний Суд України підтвердив законність рішення судів попередніх інстанцій щодо конфіскації автомобіля.