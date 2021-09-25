Кулеба пояснив, чому риторика України в ООН стала жорсткішою

«ООН, як і міжнародна політика загалом, потребують змін», – Міністр закордонних справ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому риторика України на нинішній сесії Генасамблеї ООН стала жорсткішою. За його словами, просто закликати та попереджати світ про нові виклики, з якими наша країна зіштовхнулася раніше за інших, марно – натомість треба активно діяти та вести за собою вже сьогодні, про це повідомляє Укрінформ.

«Сучасний рівень глобальних викликів не залишає часу на зволікання, не залишає права на м’якість, не залишає можливості «відсидітися» в стороні. Ми в Україні зіштовхнулися із багатьма сучасними викликами раніше за інших. Взяти, до прикладу, хоча б дезінформацію. Ми попереджали світ про цю загрозу ще у 2014 році, коли опинилися під катком російської пропаганди. Нас не хотіли чути. А за кілька років самі зіштовхнулися з тим, про що Київ вже давно говорив. Україна готова ділитися досвідом протидії гібридним загрозам, який ми здобули за понад сім років протистояння російській агресії. Але ми тепер точно знаємо: просто закликати та попереджати марно. Треба активно діяти та вести за собою вже сьогодні. Саме тому змінилася риторика України», – зазначив він.

Коментуючи участь української делегації в роботі Генасамблеї ООН, Кулеба зауважив, що «боротися зі змінами клімату в якомусь сенсі легше, ніж зайняти чітку позицію щодо силової зміни кордонів».

«Зі змінами клімату зручно воювати, бо вони не дадуть «здачі». А от для чіткої позиції щодо Криму потрібно мати сміливість кинути виклик цілком конкретному постійному членові Радбезу ООН», – написав він, маючи на увазі Росію. При цьому додав, що на це сміливості в ООН поки що не вистачає. «Але ми працюємо над тим, щоб стимулювати її. І маємо на своєму боці майже пів сотні держав, які не бояться називати кримські речі своїми іменами», – зауважив міністр.

За його словами, ООН, як і міжнародна політика загалом, потребують змін. І виступ Президента засвідчив: Україна не просто готова бути, а вже є драйвером цих змін.

Окупація Криму, підкреслив Кулеба, – це глобальна, а не винятково українська проблема. Вона ставить під загрозу такі фундаментальні для ООН та світу принципи, як міжнародний мир і безпека, непорушність кордонів, свобода мореплавства, захист прав людини та прав корінних народів, екологічна безпека. У Криму сьогодні, процитував міністр слова Президента, «замість фауни та флори – флот і солдати».

«ООН повинна активніше реагувати на злочинні дії Росії», – зазначив він, нагадавши, що внаслідок російської агресії загинуло вже близько 15 тис. осіб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії залишити території України.